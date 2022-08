Valorant: FURIA vence e garante última vaga no Valorant Champions 2022

A FURIA Esports venceu a TBK Esports, neste domingo (14), pela final da chave inferior do Valorant Last Chance Qualifier. A equipe vencedora preencheu a última vaga do torneio para o Valorant Champions 2022. Apesar de alguns sustos nos mapas disputados, a FURIA fez um um duelo bastante controlado e mostrou que a derrota para a KRÜ Esports, no último sábado (13), ficou no passado. A TBK tentou resistir, mas não conseguiu evitar a derrota por 3–0, com parciais de 13–11 na Ascent, 13–6 na Fracture e 13–10 na Breeze.

Vale lembrar que o Last Chance Qualifier não contou com uma "grande final", tendo em vista que o principal objetivo das equipes era conquistar as duas vagas para o Valorant Champions 2022. A KRÜ Esports e a FURIA Esports, vencedoras das finais da chave superior e inferior, respectivamente, conseguiram se classificar. Confira, a seguir, os destaques da série entre FURIA e TBK, além de mais detalhes sobre o Last Chance Qualifier e o Valorant Champions 2022.

Mapa 1 (Ascent)

Já no pistol, Vitor "kon4n" Hugo (Sage) abriu a série com um excelente clutch 1v2 para executar o retake e colocar a TBK na vantagem. Apesar de ter levado a rodada bônus, a FURIA se viu com dificuldades para lidar com a boa defesa adversária e sofreu com muitas quebras econômicas. A TBK tinha o primeiro half sob controle, mas a derrota em uma rodada econômica da FURIA custou muito cara e o placar, que poderia ser bem melhor, acabou se encerrando em 7–5.

A perda do controle na reta final do primeiro half afetou a TBK. O time perdeu o pistol, o econômico e sofreu um baque ainda maior na rodada bônus, onde sofreu a virada após boa jogada de Agustin "Nzr" Ibarra (Sova). Com 10–7 no marcador, a TBK parecia ter encontrado uma boa entrada no spike site A, mas a FURIA frustrou sua adversária com um defuse no limite. Apesar de um susto na reta final, a FURIA confirmou o ponto final com um 3K de Douglas "dgzin" Silva (Jett) e fechou o mapa em 13–11.

Mapa 2 (Fracture)

Na Fracture, aconteceu uma repetição da partida na Ascent, um confronto muito equilibrado. A TBK iniciou com a vantagem do pistol, mas a FURIA buscou na rodada bônus e chegou à virada. Sendo assim, as equipes se mantiveram próximas no placar. A FURIA teve a oportunidade de criar uma vantagem após Matheus "mazin" Araújo (Sage) fazer um 4K para segurar o spike site, mas a TBK devolveu com uma vitória na explosão da spike na rodada seguinte . Quando tudo indicava o empate para a virada de lados, mazin (Sage) voltou a aparecer. Aplicando um 3K, ele garantiu a vitória da sua equipe e levou o 7–5 ao próximo half.

Na defesa, a TBK não conseguiu capitalizar sua escolha pela Fracture. Os jogadores tiveram uma atuação bastante abaixo daquela vista até então no Last Chance Qualifier, e a FURIA aproveitou a oportunidade para se aproximar do map point. Com outros bons abates de mazin (Sage) e um excelente trabalho de lurk executado por Gabriel "qck" Lima, a FURIA conquistou a vitória por 13–6 e alcançou o seu objetivo principal.

Mapa 3 (Breeze)

Diferentemente dos mapas anteriores, a FURIA foi a equipe que abriu o duelo com vitória no pistol, enquanto a TBK precisou correr atrás do prejuízo. Dessa vez, a TBK conseguiu uma melhor atuação no primeiro half. Apesar de uma derrota em uma rodada 3v5, o time se manteve à frente no placar com uma vantagem mínima. No último round da metade, Gabriel "qck" Lima (Chamber) quase trouxe o empate para a FURIA, mas Lucas "lukzera" Soares (Viper) respondeu bem e assegurou o 7–5 ao seu favor.

Na virada de lados, a TBK ganhou o pistol e logo abriu 9–5 no marcador. Vitor "kon4n" Hugo (Sova) puniu algumas armas da FURIA na rodada bônus, mas não impediu o 9–6. Mesmo com a economia fragilizada, os Panteras dominaram a rodada seguinte e forçaram uma pausa tática dos adversários, que buscaram a vitória em um econômico. Foi quando brilhou as estrelas de Matheus "mazin" Araújo (Jett) e Khalil "Khalil" Schmidt (Viper), que asseguraram abates muito importantes para a FURIA e o placar de 13–10, fechando a Breeze e garantindo a vaga no mundial.

KRÜ fica com a outra vaga

Conhecida por ser uma grande algoz dos brasileiros, a KRÜ Esports manteve sua fama no Last Chance Qualifier e conquistou a primeira vaga do torneio no Valorant Champions 2022. Em sua campanha, superou a TBK Esports e a Vivo Keyd, antes de encontrar a FURIA Esports na final da chave superior no último sábado (13). Após uma vitória da KRÜ na Breeze sem grandes sustos, as equipes fizeram um duelo emocionante na Ascent, que chegou na prorrogação e encerrou 16–14 para os chilenos. Por fim, na Icebox, a KRÜ confirmou seu lugar no mundial com mais uma vitória tranquila.

Veja, na tabela abaixo, a classificação final do Last Chance Qualifier:

Valorant Last Chance Qualifier – Classificação Final Colocação Equipe Premiação Vaga 1° KRÜ Esports R$ 90 mil Valorant Champions 2022 2° FURIA Esports R$ 55 mil Valorant Champions 2022 3° TBK Esports R$ 35 mil - 4° Vivo Keyd R$ 25 mil - 5°–6° Ninjas in Pyjamas e 9z Team R$ 15 mil - 7°–8° FURIA e E-Xolos Lazer R$ 10 mil -

Valorant Champions 2022

O segundo mundial de Valorant acontece do dia 2 ao dia 18 de setembro em Istambul, na Turquia. A brasileira LOUD já havia conquistado a vaga por antecipação graças à pontuação no circuito no Brasil. Mesma situação da Leviatán, que foi a líder do circuito na região LATAM, superando a KRÜ Esports. Ao todo, o Valorant Champions 2022 contará com 16 equipes vindas das principais ligas profissionais do FPS. A Riot Games divulgará em breve mais informações sobre o torneio, como formato e premiação.

Vale lembrar que o primeiro mundial, o Valorant Champions 2021, ocorreu em dezembro de 2021 na cidade de Berlim, Alemanha. A vencedora na ocasião foi a Acend, que curiosamente não conquistou a classificação para nenhum dos principais torneios internacionais de 2022. A OpTic Gaming, campeã do Masters Reykjavík 2022, e a FunPlus Phoenix, campeã do Masters Copenhagen 2022 chegam como favoritas no campeonato.

