Valorant: time brasileiro está entre os 3 mais populares do mundo em 2022

O portal Esports Charts divulgou, na última quinta-feira (18), uma lista com as dez equipes mais populares do cenário competitivo de Valorant , FPS da Riot Games . Entre os esquadrões, a LOUD aparece na terceira colocação no critério de média de espectadores, com cerca de 231 mil pessoas acompanhando seus jogos no Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) e nos Valorant Masters realizados em 2022. A equipe brasileira também figurou a quarta colocação levando em consideração o critério de horas assistidas, chegando a 13,2 milhões de horas no total.

A equipe com a maior média de espectadores é a ZETA DIVISION, do Japão, que chegou a mais de 271 mil espectadores durante a temporada de 2022. Na segunda colocação, está a OpTic Gaming, time que foi o algoz da LOUD tanto no Masters Reykjavík como no Masters Copenhagen. Os norte-americanos tiveram uma média 265 mil espectadores no ano e mais de 26 milhões de horas assistidas, quesito este que eles acabaram por liderar.

LOUD está entre as equipes mais populares do cenário competitivo de Valorant — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Média de espectadores

Vale destacar que a LOUD é a única equipe tanto do Brasil quanto de toda a América Latina a figurar a lista de popularidade do Valorant no Esports Charts. Apesar de não ter nenhum esquadrão no Top 3, a região de EMEA (Europa, Oriente Médio e África) é aquela com o maior número de representantes no Top 10, enquanto a América do Norte aparece logo atrás.

Destaca-se também a presença da Sentinels, uma equipe que fez uma boa temporada em 2021, mas que nem sequer figurou nas competições internacionais de 2022. Acredita-se que a contratação do astro Michael "shroud" Grzesiek tenha impactado bastante nos números da equipe. Confira a lista completa na tabela abaixo:

Valorant – Equipes Mais Populares (Média de Espectadores) Colocação Equipe Região Média de Espectadores 1° ZETA DIVISION Japão 271.7 mil 2° OpTic Gaming América do Norte 265.2 mil 3° LOUD Brasil 231.1 mil 4° Sentinels América do Norte 221.9 mil 5° FunPlus Phoenix EMEA 173.1 mil 6° Fnatic EMEA 166 mil 7° Paper Rex Ásia-Pacífico 162.9 mil 8° The Guard América do Norte 160 mil 9° Team Liquid EMEA 159.2 mil 10° G2 Esports EMEA 145.8 mil

Horas assistidas

O Esports Charts também fez uma lista separada tendo como base as horas assistidas de cada equipe. É importante destacar que esse critério faz toda a diferença para times que jogaram mais partidas durante o ano e, consequentemente, acumularam mais horas. A líder OpTic Gaming foi a campeã do Masters na Islândia e ainda chegou à terceira colocação no Masters da Dinamarca. Somado ao tempo assistido na liga norte-americana, era esperado que um time que já é bastante popular por si só ficasse com a liderança. Nesse quesito, a LOUD acabou caindo uma posição principalmente por conta da queda precoce no Masters da Dinamarca.

Em comparação com o Top 10 de média de espectadores, há somente um novo integrante na lista: a DRX, da Coreia do Sul. O time apareceu na sexta colocação da nova lista, enquanto a G2 Esports, de EMEA, acabou ficando de fora. Confira o ranking das equipes com base nas horas assistidas:

Valorant – Equipes Mais Populares (Horas Assistidas) Colocação Equipe Região Horas Assistidas 1° OpTic Gaming América do Norte 23.34 milhões 2° ZETA DIVISION Japão 18.3 milhões 3° FunPlus Phoenix EMEA 14.47 milhões 4° LOUD Brasil 13.21 milhões 5° Paper Rex Ásia-Pacífico 12.34 milhões 6° DRX Coreia do Sul 11.8 milhões 7° Team Liquid EMEA 11.41 milhões 8° Fnatic EMEA 10.11 milhões 9° Sentinels América do Norte 9.97 milhões 10° The Guard América do Norte 9.32 milhões

Conheça a LOUD

A organização LOUD entrou para o cenário de Valorant somente na temporada de 2022. Tendo como base os ex-jogadores da Team Vikings Gustavo "Sacy" Rossi e Matias "Saadhak" Delipetro, a equipe chamou Erick "Aspas" Santos, Felipe "Less" Basso e Bryan "pANcada" Luna, além do treinador Matheus "bzkA" Tarasconi, para a disputa do VCT Brazil. O time dominou sem grandes dificuldades o cenário brasileiro e por muito pouco não trouxe a primeira taça internacional para o país durante o Masters Reykjavík 2022. O esquadrão terá outra oportunidade de conquistar um título internacional no Valorant Champions 2022, que começa no dia 31 de agosto.

Vale lembrar que a LOUD já era uma organização bastante famosa e respeitada nos esportes eletrônicos antes de sua entrada no Valorant. Fundado por Bruno "PlayHard" Bittencourt, o time conquistou uma grande base de fãs graças à produção de conteúdo e ao seu desempenho nos torneios de Free Fire no Brasil. Eventualmente, a LOUD optou por se expandir para jogos como League of Legends e Fortnite, antes de se aventurar no FPS da Riot Games.

Além do Valorant, LOUD também aparece com fortes equipes em jogos como Free Fire e League of Legends — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

