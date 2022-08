Valorant: veja calendário de jogos do Last Chance Qualifier (LCQ)

O Last Chance Qualifier (LCQ) reunirá oito equipes do Brasil e LATAM na batalha por duas vagas no Valorant Champions 2022, o campeonato mundial de Valorant . O torneio acontecerá do sábado (6) ao dia 14 de agosto, e sua fase final será realizada presencialmente no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo . Ninjas in Pyjamas, Vivo Keyd, FURIA Esports e TBK Esports são as representantes brasileiras que disputam pelas vagas e tentam se juntar à LOUD e Leviatán, que ficaram com as vagas diretas de suas respectivas regiões.

A transmissão dos jogos do LCQ será realizada nos canais oficiais do Valorant na Twitch e YouTube. A seguir, você confere todos os detalhes sobre a competição, como datas, horário, formato e equipes no torneio.

1 de 3 Last Chance Qualifier entre os times do Brasil e da América Latina acontece entre os dias 6 e 14 de agosto — Foto: Divulgação/Valorant Esports Last Chance Qualifier entre os times do Brasil e da América Latina acontece entre os dias 6 e 14 de agosto — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Equipes no LCQ

As oito participantes do Last Chance Qualifier foram definidas com base nos pontos de circuito, acumulados durante os circuitos Valorant Challengers no Brasil e na América Latina, e nos Masters Reykjavik e Copenhagen em 2022. Vale destacar que os pontos de circuitos também foram determinantes para confirmar as vagas da LOUD, pelo Challengers Brasil, e da Leviatán, pelo Challengers LATAM, visto que ambas finalizaram os campeonatos como líderes.

Ao todo, foram quatro vagas para cada região. A quantidade de pontos de circuito também definiu as seeds de cada equipe, sendo que as melhores colocadas terão um posicionamento, em teoria, privilegiado na chave, enquanto as piores colocadas terão um caminho considerado mais complicado. Veja como ficou essa divisão na tabela abaixo:

Last Chance Qualifier – Equipes e seeds Colocação no Circuito Equipes do Brasil Equipes da América Latina 2° Ninjas in Pyjamas KRÜ Esports 3° Vivo Keyd FUSION 4° FURIA Esports E-Xolos LAZER 5° TBK Esports 9z Team

Formato

O Last Chance Qualifier terá apenas uma fase. As oito equipes foram colocadas em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e inferior. Porém, não haverá uma Grande Final, como acontece em outros torneios. O LCQ será encerrado quando as vencedoras da final da chave superior e da final da chave inferior forem definidas. Dessa forma, as duas únicas vagas para o Valorant Champions 2022 também serão confirmadas.

Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção ficará por conta das séries que valem a vaga no Champions, a final da chave superior e a final da chave inferior. Ambas serão jogadas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

2 de 3 Ninjas in Pyjamas e KRÜ Esports são as favoritas a ficarem com as vagas no Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Brasil Ninjas in Pyjamas e KRÜ Esports são as favoritas a ficarem com as vagas no Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Premiação

O principal objetivo das equipes são as vagas no Valorant Champions 2022. Apesar disso, o Last Chance Qualifier também contará com uma premiação total de R$ 255 mil, que será dividida entre todas as participantes. Veja, na tabela abaixo, como fica essa divisão:

Last Chance Qualififer – Premiação Colocação Premiação Vaga 1° (vencedora da final da chave superior) R$ 90 mil Valorant Champions 2022 2° (vencedora da final da chave inferior) R$ 55 mil Valorant Champions 2022 3° R$ 35 mil - 4° R$ 25 mil - 5°–6° R$ 15 mil - 7°–8° R$ 10 mil -

Calendário

Sábado (06/08)

13h - Ninjas in Pyjamas x 9z Team | Série 1A (MD3)

x 9z Team | Série 1A (MD3) A seguir - FUSION x FURIA Esports | Série 2A (MD3)

Domingo (07/08)

13h - Vivo Keyd x E-Xolos Lazer | Série 4A (MD3)

x E-Xolos Lazer | Série 4A (MD3) A seguir - KRÜ Esports x TBK Esports | Série 3A (MD3)

Segunda-feira (08/08)

13h - Vencedor 1A X Vencedor 2A | Série 5A (MD3)

A seguir - Vencedor 3A x Vencedor 4A | Série 6A (MD3)

Terça-feira (09/08)

13h - Perdedor 1A x Perdedor 2A | Série 1B (MD3)

A seguir - Perdedor 3A x Perdedor 4A | Série 2B (MD3)

Quarta-feira (10/08)

13h - Perdedor 5A x Vencedor 2B | Série 4B (Md3)

A seguir - Perdedor 6A x Vencedor 1B | Série 3B (Md3)

Sábado (13/08)

13h - Vencedor 3B x Vencedor 4B | Série 5B (MD3)

A seguir - Vencedor 5A x Vencedor 6A (MD5)

Domingo (14/08)

13h - Perdedor 7A x Vencedor 5B (MD5)

Valorant Champions 2022

A segunda edição do mundial do FPS da Riot Games acontece entre os dias 2 e 18 de setembro em Istambul, Turquia, e reunirá as 16 melhores equipes do mundo atualmente. Além da LOUD e da Leviatán, já estão confirmadas a OpTic Gaming, XSET, FunPlus Phoenix, Fnatic, DRX, Paper Rex, XERXIA e ZETA DIVISION. Em jogo, ainda há mais seis vagas, que serão definidas nos Last Chance Qualifiers de todas as regiões com ligas oficiais. Mais informações sobre o Valorant Champions 2022, como formato, calendário e premiação, serão anunciadas em breve.

3 de 3 LOUD já está confirmada para representar o Brasil no Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour LOUD já está confirmada para representar o Brasil no Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour