Valorant: veja jogos e horários das finais do Last Chance Qualifier (LCQ)

O Valorant Last Chance Qualifier (LCQ) chegou em sua fase decisiva. Inicialmente, oito equipes disputavam as duas últimas vagas no Valorant Champions 2022 para Brasil e LATAM, mas restaram apenas quatro sobreviventes. As brasileiras FURIA Esports, Vivo Keyd e TBK Esports, além da chilena KRÜ Esports, seguem na disputa pelas vagas do mundial de Valorant . Diferentemente das fases iniciais, que foram realizadas em estúdio, a reta final do LCQ será disputada com torcida no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo.

Os jogos acontecerão no sábado (13) e no domingo (14) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. Será possível acompanhar toda a ação ao vivo nos canais oficiais do Valorant Esports na Twitch e no YouTube.

1 de 2 Vivo Keyd e TBK Esports sobrevivem na chave inferior, enquanto FURIA Esports e KRÜ Esports seguem sem derrotas na chave superior — Foto: Divulgação/Valorant Brasil Vivo Keyd e TBK Esports sobrevivem na chave inferior, enquanto FURIA Esports e KRÜ Esports seguem sem derrotas na chave superior — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

Vivo Keyd e TBK Esports foram as últimas equipes a se classificarem para a fase no Ginásio do Ibirapuera. Ambas já sofreram uma derrota e, por isso, seguem a campanha pela chave inferior, onde uma nova eliminação significará o adeus ao torneio. A TBK garantiu seu espaço após vencer por 2–0 sobre 9z Team, enquanto a Vivo Keyd surpreendeu a favorita Ninjas in Pyjamas com uma vitória de virada por 2–1 para eliminar a rival e avançar na chave.

Já FURIA Esports e KRÜ Esports estão a apenas um passo do Valorant Champions 2022. Até o momento, ambas as equipes estão invictas no Last Chance Qualifier e disputarão a final da chave superior. A vitoriosa garantirá a vaga no mundial, além da premiação de R$ 90 mil. A derrotada não estará eliminada e enfrentará na final da chave inferior a vencedora do duelo entre VK e TBK.

2 de 2 FURIA Esports pode garantir a vaga no Valorant Champions 2022 se vencer a KRÜ Esports na fina da chave superior — Foto: Divulgação/Valorant Brasil FURIA Esports pode garantir a vaga no Valorant Champions 2022 se vencer a KRÜ Esports na fina da chave superior — Foto: Divulgação/Valorant Brasil

O Valorant Champions 2022 será o segundo mundial oficial de Valorant a ser organizado pela Riot Games. O primeiro aconteceu em 2021 e foi vencido pela Acend, equipe da região de EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Dessa vez, o mundial será sediado na cidade de Istambul, na Turquia, e contará com 16 equipes vindas das principais ligas competitivas do FPS do mundo. Vale lembrar que a brasileira LOUD já está garantida no mundial deste ano. O torneio acontece do dia 2 ao dia 18 de setembro e terá mais detalhes divulgados em breve.

A seguir, veja os horários de cada uma das partidas no Ginásio do Ibirapuera. Vale lembrar que apenas o duelo entre Vivo Keyd e TBK Esports será realizado em uma série melhor de três partidas (MD3). A final da chave superior e da chave inferior serão decididas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

Sábado, 13 de agosto

Semifinal da chave inferior – Vivo Keyd x TBK Esports (13h)

Final da chave superior – FURIA Esports x KRÜ Esports (16h)

Domingo, 14 de agosto

Final da chave inferior – VK ou TBK x FURIA ou KRÜ (13h)