Verdadeira história de FNAF: saiba tudo sobre Five Nights at Freddy’s

A verdadeira história de Five Nights at Freddy’s (FNAF) desperta a curiosidade dos jogadores desde o lançamento do primeiro game, em 2014. O jogo em si não explica muito sobre seu roteiro, o que deixou parte das interpretações por conta da imaginação das pessoas. Na internet, há diversas teorias, mitos e até especulações de que a história de FNAF é real. Quer saber a história completa de Five Nights at Freddy’s? Veja, nas linhas a seguir, o que é mito e o que é verdade no enredo de Five Nights at Freddy’s 2 .

1 de 7 Conheça a verdadeira história do tenebroso jogo Five Nights at Freddys — Foto: Divulgação/Scott Cawthon Conheça a verdadeira história do tenebroso jogo Five Nights at Freddys — Foto: Divulgação/Scott Cawthon

Como baixar Five Nights at Freddy's? Comente no Fórum do TechTudo

A história verdadeira de FNAF

Em Five Nights at Freddy’s, assim como na sua sequência, Five Nights at Freddy’s 2, controlamos um personagem que aceitou o emprego para trabalhar cinco noites (são sete no segundo jogo) como vigia noturno na Freddy Fazbear’s Pizza. O trabalho consiste em verificar as câmeras de segurança. A tarefa parece simples, mas já na primeira noite, coisas estranhas começam a acontecer.

Porém, a pizzaria, que por fora parece um lugar de diversão com foco no público infantil, possui diversos rumores envolvendo sumiços de crianças e até homicídios. Todos os rumores cercam os bonecos usados para animar a pizzaria, os “animatrônicos”. Todos os rumores apontados aqui, como parte da história real do jogo, foram retirados do próprio game. Esses rumores podem ser encontrados em artigos que estão grudados nas paredes da pizzaria.

2 de 7 Artigos nas paredes confiram os rumores de que há algo estranho na pizzaria de Five Nights at Freddy’s — Foto: Divulgação/Scott Cawthon Artigos nas paredes confiram os rumores de que há algo estranho na pizzaria de Five Nights at Freddy’s — Foto: Divulgação/Scott Cawthon

São quatro artigos, e cada um trata de um incidente em particular. O primeiro deles menciona o desaparecimento de duas crianças, cujos corpos nunca foram encontrados, mas o sequestrador foi localizado graças as câmeras de vigilância. As crianças porém, nunca foram localizadas e presume-se que estejam mortas.

O segundo artigo trata de uma interdição sanitária. A Freddy Fazbear’s Pizza teria sido interditada depois que alguns consumidores estariam se queixando de fortes odores de putrefação vindo dos bonecos que animam a pizzaria.

O terceiro artigo comenta o desaparecimento de mais três crianças, o que dá a entender que agora são cinco crianças desaparecidas, todas ligadas a incidentes ocorridos dentro da pizzaria Freddy Fazbear’s. Segundo o artigo, há um novo suspeito, mas a polícia nunca encontrou os corpos das crianças desaparecidas. Ainda segundo esse artigo, a Freddy Fazbear’s passa por várias dificuldades financeiras, depois dos polêmicos desaparecimentos das crianças.

3 de 7 Five Nights at Freddy’s 3 — Foto: Divulgação/Scott Cawthon Five Nights at Freddy’s 3 — Foto: Divulgação/Scott Cawthon

O quarto e último artigo narra o fechamento da pizzaria. Segundo o artigo, a pizzaria fechou após um ano procurando um comprador, o dono não encontrou alguém disposto a comprar o seu negócio, que faliu devido às polêmicas envolvendo o desaparecimento de crianças. No artigo, o proprietário deixa uma mensagem que parece não ter sentido: “Esses bonecos vão viver, no coração das crianças, esses bonecos vão viver”.

Algum tempo depois, misteriosamente, a pizzaria Freddy Fazbear’s reabre suas portas. O classificado de um jornal menciona o evento ao mesmo tempo em que anuncia a demanda por um vigia noturno, para trabalhar da meia noite às seis da manhã. Dentre outras informações, o anúncio descreve o salário mas deixa um aviso de que o empregador “Não assumirá a responsabilidade por lesões e desmembramentos”.

Assim se inicia um dos jogos indie de terror mais divertidos da atualidade. Mas a história de Five Nights at Freddy’s não acaba com esta breve introdução. Durante o primeiro jogo, um personagem obscuro, uma pessoa que conversa com você pelo telefone, dá dicas e mencionando eventos anteriores a contratação do novo vigia. Esse personagem também aparece em Five Nights at Freddy’s 2.

4 de 7 Novos bonecos são um dos destaques de Five Nights at Freddy’s 2 — Foto: Divulgação/Scott Cawthon Novos bonecos são um dos destaques de Five Nights at Freddy’s 2 — Foto: Divulgação/Scott Cawthon

Os animatrônicos estão possuídos por alguma “coisa”

Há quatro bonecos animados em Five Nights at Freddy’s: Freddy (o urso), Bonnie (o coelho) Chica (a galinha) e a raposa Foxy. No segundo jogo são seis animatrônicos, os três do primeiro jogo (Freddy, Bonnie e Chica) e mais três bonecos novos: Puppet, Ballon Boy e Mangle.

Os animatrônicos são bonecos animados através de motores elétricos, capazes de se movimentar sozinhos e com grande complexidade de movimentos. Na história do jogo, eles são usados para servir os clientes da pizzaria, e animar o ambiente através de brincadeiras e shows.

5 de 7 O próprio criador de Five Nights at Freddy’s confirma que os bonecos são mal assombrados — Foto: Reprodução/Scott Cawthon O próprio criador de Five Nights at Freddy’s confirma que os bonecos são mal assombrados — Foto: Reprodução/Scott Cawthon

Entretanto, o jogo não explica se por mau funcionamento ou algum outro motivo, esses robôs começaram a importunar os clientes. Segundo o próprio criador do jogo, que confirmou via Twitter, os bonecos do jogo são mal assombrados.

A “Mordida de 87″

A “mordida de 87″ é um incidente ocorrido na pizzaria Freddy Fazbear’s em 1987. Quem menciona este evento pela primeira vez é o “Phone Guy”, a pessoa que fala pelo telefone em ambos os jogos. Os detalhes deste incidente macabro, são contados em Five Nights at Freddy’s 2.

Veja também: assista ao vídeo sobre Five Nights at Freddy’s 4: The Final Chapter, com os primeiros minutos

Five Nights at Freddy’s 4: The Final Chapter - Primeiros Minutos

Neste incidente, que custou a reputação da pizzaria, um dos clientes foi atacado e mordido por um dos animatrônicos. Os detalhes do ataque não são mencionados, apenas o estado em que a vítima ficou, sem partes do rosto e do cérebro.

A Pizzaria Freddy Fazbear realmente existe?

Com um enredo cheio de lacunas e dando margem a imaginação dos jogadores, não demorou muito para a internet ser inundada com teorias sobre o jogo. A mais descabida é que a pizzaria existe de verdade.

6 de 7 Rumor de que a pizzaria de Five Nights at Freddy’s era verdadeira se espalhou rapidamente na internet — Foto: Reprodução/TechTudo Rumor de que a pizzaria de Five Nights at Freddy’s era verdadeira se espalhou rapidamente na internet — Foto: Reprodução/TechTudo

Esse rumor ganhou força no mês seguinte ao lançamento do primeiro jogo, quando os jogadores foram buscar informações sobre o mesmo. Ao pesquisar no site da Google, um dos resultados aponta para um local no Google Maps, chamado Freddy Fazbear’s Pizzaria.

Segundo o Google Maps, a pizzaria macabra estaria localizada nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Hurricane, estado de Utah. Obviamente tudo não passa de uma brincadeira. Alguém marcou o local no Google Maps e adicionou fotos falsas, todas já foram apagadas.

Teorias e conspirações dos jogadores

Como o próprio criador do jogo, Scott Cawton, comentou, o restante da história fica a cargo do jogador. Há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu na pizzaria. A mais forte delas é que os próprios animatrônicos foram os responsáveis pelo desaparecimento das crianças e que eles teriam destruído as evidências.

7 de 7 Novos bonecos são um dos destaques de Five Nights at Freddy’s 2 — Foto: Divulgação/Scott Cawthon Novos bonecos são um dos destaques de Five Nights at Freddy’s 2 — Foto: Divulgação/Scott Cawthon

Outra teoria supõe que os animatrônicos confundem os seres humanos com versões de deles, mas o revestimento exterior. Assim, eles tentam colocar os humanos dentro de carcaças de outros animatrônicos.