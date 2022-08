WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar: relembre instabilidades gerais

O WhatsApp , Instagram e Facebook estão instáveis nesta quinta-feira (18) . A queda dos serviços é geral: afeta os três aplicativos da Meta . A empresa ainda não se pronunciou sobre o que provocou a pane e nem deu uma previsão para retorno das atividades. Esta, no entanto, não é a primeira vez que os serviços caem ao mesmo tempo. Em outubro de 2021, por exemplo, um bug geral afetou os serviços, que ficaram mais de seis horas fora do ar (e impediu pessoas do mundo inteiro de se comunicarem). Relembre o caso a seguir.

1 de 1 Instagram Facebook WhatsApp já tiveram outras quedas gerais simultâneas; relembre — Foto: Getty Images Instagram Facebook WhatsApp já tiveram outras quedas gerais simultâneas; relembre — Foto: Getty Images

Video não reproduz no app do WhatsApp? Veja como resolver no Fórum do TechTudo.

WhatsApp fora do ar em outubro de 2021: "5XX Server Error"

A falha de outubro de 2021 deixou usuários do mundo inteiro sem acesso aos aplicativos da Meta por mais de seis horas. A instabilidade começou no início da tarde de 4 de outubro e persistiu até o início da noite. Na época, o problema foi ocasionado por uma queda nos servidores do serviço, que não conseguiam completar a solicitação do usuário.

Quando os usuários tentavam acessar os serviços, se deparavam com uma mensagem de erro "5XX Server Error". Esse é um aviso de erro é comum quando os algum app não consegue se conectar ao servidor, e pode ser exibido também em instabilidades na Internet do próprio usuário. Mas, na ocasião, o aviso representava uma problema global, supostamente relacionado à estrutura das telecomunicações da Meta. Um recurso chamado de DNS, responsável por converter os endereços dos sites em números IP, teria influenciando no funcionamento das redes sociais.

Assim, os usuários ficaram impossibilitados, por horas, de usar o Instagram para postar ou curtir fotos, ou entrar o Facebook para compartilhar posts. Na época, o incidente foi apontado como um dos piores da empresa, e teria causado um prejuízo milionário para a própria Meta e donos de empreendimentos que usam os aplicativos em seus negócios.

Instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook desta quinta-feira (18)

O problema de hoje, apesar de também ser simultâneo entre as três redes, parece ser mais pontual. O funcionamento dos serviços está instável, o que significa que eles saem do ar por alguns minutos e voltam logo depois. Segundo relatos feitos por usuários no Twitter, o WhatsApp apresenta problemas ao enviar mensagens e também não carrega as conversas. De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações sobre o mensageiro começaram por volta das 15h50 de hoje.

Em 2022, o Instagram tem tido instabilidades e falhas recorrentes. Quase que semanalmente pelo menos um recurso da rede social apresenta falhas. Já o WhatsApp e o Facebook tiveram quedas rápidas nos últimos meses. Nenhuma queda simultânea com durações maiores havia sido relatada neste ano até agora.

Com informações de G1

Veja também: WhatsApp ganha opção de tirar 'online' e mais funções aguardadas