WhatsApp agora deixa apagar mensagens dois dias após o envio; entenda

O WhatsApp vai permitir excluir mensagens após dois dias do envio. A ferramenta para apagar os textos já existia no app, mas receberá uma atualização que aumenta a atual janela de tempo - que é de uma hora, 18 minutos e 16 segundos - para dois dias e 12 horas. Assim, usuários poderão pensar com mais calma se querem manter uma mensagem no chat ou não. O recurso vale para conversas privadas ou em grupo. A novidade foi anunciada oficialmente no perfil do Twitter da empresa na última segunda-feira (8).