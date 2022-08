WhatsApp fora do ar hoje? App tem instabilidade nesta quinta-feira

O WhatsApp está instável nesta quinta-feira. Segundo relatos feitos por usuários no Twitter, o app está apresentando problemas em enviar mensagens e também não carrega as conversas. De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações sobre o mensageiro tiveram pico de mais de 2 mil às 15h53 de hoje. De acordo com o Google Trends, que verifica as buscas feitas no Google, pesquisas por termos como "WhatsApp fora do ar hoje" e "WhatsApp caiu" aumentaram repentinamente na última hora.