WhatsApp ganha opção de tirar 'online' e mais funções aguardadas; saiba

O WhatsApp finalmente permitirá aos usuários ocultar o status "online" de seus perfis. A novidade foi anunciada pela Meta nesta terça-feira (9) e ficará disponível para todos os usuários - tanto de iPhone ( iOS ), quanto de Android - até o final de agosto. Além disso, o mensageiro ganhará ainda dois novos recursos muito aguardados: o bloqueio de capturas de tela em mensagens de visualização única e a opção para sair de grupos de forma sigilosa. As funções são uma maneira de aumentar a privacidade dos usuários no aplicativo, e serão lançadas em datas diferentes.

O primeiro recurso a ser liberado é a saída silenciosa de grupos, que fica disponível já nesta terça-feira no app. Para tê-lo, é preciso antes de tudo atualizar o WhatsApp na loja oficial de aplicativos do seu celular (Google Play Store para Android, e App Store para iPhone). Com a novidade, ao deixar um chat em grupo, somente os administradores serão notificados de sua saída. Os demais participantes não receberão a notificação, mas ainda terão acesso à lista de usuários presentes na conversa - ou seja, caso queiram, poderão descobrir se você saiu ou não do grupo.

O TechTudo entrou em contato com o WhatsApp para entender se será possível manter a notificação de saídas de conversas em grupo, mas, até fechamento da matéria, ainda não havia recebido retorno. Porém, de acordo com o que se sabe até agora, é possível que a opção seja ativada de maneira automática no mensageiro.

Já a função para deixar o status "online" invisível será disponibilizada para todos os usuários no decorrer do mês de agosto, mas não tem data específica para lançamento. A novidade, que é muito aguardada, ficará no menu de Configurações junto ao "Visto Por Último", alternando entre as opções "Todos", "Meus contatos", "Meus contatos, exceto..." e "Ninguém". Antes do recurso ser oficialmente lançado, usuários tinham de recorrer a alternativas para ocultar o "online" do WhatsApp.

O recurso para bloquear capturas de tela em mensagens de visualização única, por sua vez, está ainda em fase de testes e, por isso, não tem previsão de lançamento. Porém, de acordo com o que foi divulgado até agora, é possível que chegue ao app mensageiro até o final do ano. O TechTudo perguntou ao WhatsApp se, quando lançada, a função funcionará como o padrão para esse tipo de mídias, mas, até fechamento da matéria, ainda não havia recebido respostas.

Por fim, vale mencionar que, para garantir que você receba essas e outras novidades do WhatsApp, é importante manter o app atualizado no seu celular. Aprenda aqui como fazer essas atualizações de forma automática no Android e no iPhone.

