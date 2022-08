WhatsApp pode ganhar função aguardada em grupos e mais recursos; conheça

A novidade, porém, não é a única que pode chegar ao WhatsApp ao longo dos próximos meses. Na sexta-feira passada (29), o WABetaInfo apontou a possibilidade da Meta adicionar ao mensageiro um chatbot para anunciar novidades aos usuários diretamente pelo app. Assim, seria possível descobrir com maior facilidade quando um novo recurso - como o de tirar o status "online", por exemplo - estará disponível para você. A função foi vista na versão 2.22.17.10 do beta para Android e, porque está em desenvolvimento, também não possui data de lançamento oficial.

WhatsApp pode receber várias novas funções até final do ano; conheça

A ideia, segundo o que foi identificado, é de que o chatbot funcione como um canal oficial do aplicativo, dando em primeira mão todas as notícias relacionadas a ele - mais ou menos como funciona no Telegram, mensageiro rival do WhatsApp. Atualmente, o app da Meta utiliza a aba de Status para divulgar as suas novidades. Não se sabe até o momento se será necessário fazer uma inscrição, ou se o chatbot funcionaria de maneira automática.

Além disso, outra novidade interessante descoberta pelo WABetaInfo é o preview das reações nos chats do mensageiro. Segundo visto pelo site especializado, o app informaria já na aba inicial com que emoji seus contatos reagiram às mensagens trocadas - diferente do que acontece atualmente, em que só é possível ver as reações ao abrir as conversas. O recurso já está disponível no beta para Android, mas agora foi identificado também na versão de testes para celulares iPhone (iOS).

Print divulgado pela WaBeta Info do chatbot do WhatsApp

Outro recurso também em desenvolvimento para o WhatsApp é o preview de links compartilhados nos Status. De acordo com o que foi visto até então, a opção contará com a imagem do cabeçalho e o título do site compartilhado, facilitando a visualização do conteúdo pelos contatos. Caso de fato seja lançada, é possível que essa novidade demore ainda para chegar ao Brasil, já que a Meta optou por não fazer mudanças significativas no app antes do período eleitoral.

Por fim, o WhatsApp está trabalhando também no recurso de reações rápidas diretamente nas atualizações dos Status. A opção funcionaria como as reações a stories no Instagram e pretende dinamizar as interações entre usuários. Como o preview de links, as reações a status também estão em desenvolvimento e, por isso, ainda não estão disponíveis para a versão beta. Vale mencionar ainda que não há previsão de lançamento oficial para as funções.

