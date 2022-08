WhatsApp pode ganhar função que impede que roubem sua conta; entenda

A aprovação de login, conforme o que foi divulgado até o momento, funcionaria de seguinte maneira: quando alguém - seja você ou outro usuário - tentasse logar em sua conta a partir de outro dispositivo, você receberia um alerta. Desse modo, para que o login de fato fosse efetuado, seria necessário, então, dar "ok" no aviso recebido. O recurso seria uma camada extra de proteção, adicionando mais segurança ao mensageiro - que, atualmente, para esses casos, conta apenas com a autenticação em duplo fato.

O alerta traria ainda algumas informações úteis sobre o dispositivo utilizado para efetuar a tentativa de login na sua conta, como o horário. Segundo o WABetaInfo, é possível também que o WhatsApp inclua o modelo do celular usado na movimentação - no entanto, essa informação não foi confirmada.

De acordo com o que se sabe sobre a nova função, não é possível afirmar se logins feitos em dispositivos que não celulares - como computadores e notebooks, por exemplo - também contariam com o aviso. De um modo ou de outro, a aprovação de login, caso de fato chegue à versão estável do WhatsApp, será uma configuração importante de segurança, podendo impedir diversos golpes muito populares no app. Vale mencionar que, por enquanto, não há previsão de lançamento.