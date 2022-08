WhatsApp sem o 'online': o que você precisa saber sobre a atualização

O WhatsApp agora permite esconder o status "online" - função muito aguardada pelos usuários. A novidade foi anunciada na terça-feira (9) junto de outros recursos relevantes de privacidade , como bloqueio de capturas de tela em mensagens de visualização única. A opção será liberada para todas as contas do mensageiro até final do mês de agosto, e estará presente no menu de "Visto Por Último", nas configurações de privacidade do aplicativo. Antes da novidade, era necessário recorrer a alternativas e truques para aplicar o recurso . Nas linhas a seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre o fim do "online" no WhatsApp, app disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

1 de 1 WhatsApp anunciou novidade muito aguardada de tirar o online na terça-feira (9) — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp anunciou novidade muito aguardada de tirar o online na terça-feira (9) — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Como vai funcionar e por que pode ser útil?

O novo recurso de tornar invisível o “online” proporciona aos usuários uma experiência mais privada ao utilizar o aplicativo, já que, com isso, será possível selecionar em uma lista quem poderá ou não saber se você está ativo no mensageiro. Não haverá limite de contatos para a lista, e o usuário poderá trocar as pessoas presentes a qualquer momento. Uma boa utilidade do recurso é para momentos em que você não deseja ser visto no app.

Porém, vale mencionar que, caso você adicione alguém à sua lista de contatos que não podem ver se você está online, não será possível ver o status dela também - da mesma maneira como acontece com o Visto Por Último, por exemplo.

Quando vai lançar?

De acordo com o que foi divulgado pela Meta, a nova atualização será lançada para todos os usuários no decorrer do mês de agosto. Porém, não há data específica para que o novo recurso esteja disponível ao público geral do aplicativo. Desse modo, caso tenha interesse pela nova função, é necessário ficar de olho nas atualizações disponíveis para você nas lojas Google Play Store (Android) e App Store (iPhone).

Por que a atualização não apareceu para você?

A novidade está sendo distribuída aos poucos para o público do aplicativo, e é por essa razão que, por enquanto, a nova função ainda não tenha aparecido para você. Além disso, é possível também que o seu app não esteja na versão mais recente. Por isso, o ideal é visitar diariamente as lojas de aplicativos e/ou ativar as atualizações automáticas no seu celular.

Por que o WhatsApp liberou a função para esconder o 'online'?

A função de ocultar o “online” já era uma demanda muito solicitada pelos usuários, que precisavam recorrer a APKs modificados do aplicativo para acessar o recurso. Além disso, embora o WhatsApp seja um dos mensageiros mais populares do Brasil, outros apps já ofereciam essa funcionalidade - como é o caso do Telegram, por exemplo.

Porém, de acordo com o que foi oficialmente divulgado pela Meta, a principal razão para a adesão da função no mensageiro foi aumentar a privacidade dos usuários.

Como esconder o 'online' no WhatsApp?

1. Antes de tudo, para esconder o status "online", é preciso primeiro atualizar o aplicativo na Google Play Store ou App Store. Veja como aqui;

2. Em seguida, abra o WhatsApp e vá nas configurações do app;

3. Em "Conta", selecione "Privacidade" e vá até a opção "Visto por último e Online";

4. Agora, basta escolher entre as opções “Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto...” e “Ninguém”.

Com informações de Android Police e TechCrunch

Veja ainda: WhatsApp ganha opção de tirar 'online' e mais funções aguardadas