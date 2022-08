WhatsApp testa função para recuperar mensagens apagadas; saiba mais

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso para recuperar mensagens apagadas. De acordo com o que foi identificado pelo site especializado WABetaInfo nesta terça-feira (16), o botão "Undo" ("desfazer", em tradução livre) ficará habilitado por alguns segundos após deletar uma mensagem, o que permitirá aos usuários voltar atrás em alguma exclusão. A função foi vista na versão 2.22.18.13 do app para Android, no programa Beta. Vale lembrar, porém, que o botão está sendo liberado aos poucos para usuários testadores, e pode não aparecer mesmo para usuários que usam essa versão do mensageiro. A seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre o recurso.