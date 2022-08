WhatsApp vai mudar ícone no Android 13; veja outros apps que também vão

O ícone do WhatsApp vai mudar no Android 13 , assim como o de alguns outros apps. Isso acontece porque no novo update do Google , lançado na semana passada para celulares Pixel , o Material You foi expandido, permitindo combinar as cores dos ícones de diferentes aplicativos à cor principal escolhida no celular (seja pelo tema ou pelo wallpaper). Porém, para que essa mudança seja possível, as próprias desenvolvedoras dos apps externos ao Google devem fazer a modificação. Nas linhas a seguir, você conhece todos os aplicativos que, como o WhatsApp, estão desenvolvendo ou já liberaram versão personalizável para Android 13.

A ferramenta Material You foi disponibilizada inicialmente no Android 12 e, desde então, ela permite que usuários modifiquem as cores dos ícones dos apps na tela de início com base no tom do tema ou plano de fundo do celular. No entanto, apenas aplicativos da Google e de fabricantes eram compatíveis com a funcionalidade. Agora, com a atualização para o Android 13, a gigante da tecnologia ampliou o recurso e permitiu os ícones temáticos para apps terceiros.

O WhatsApp foi o primeiro grande app a anunciar a compatibilidade com a nova ferramenta. Dessa forma, é provável que outros apps maiores sigam nessa mesma linha e também anunciem a possibilidade de personalização dos ícones nos próximos meses.

1 de 1 Captura de tela mostra ícone do WhatsApp na cor rosa, combinando com o wallpaper do Android 13. — Foto: Reprodução/Android Police Captura de tela mostra ícone do WhatsApp na cor rosa, combinando com o wallpaper do Android 13. — Foto: Reprodução/Android Police

O novo recurso do app de mensagens, no entanto, ainda está em versão beta, e pode passar por alterações até o seu lançamento oficial. A função foi flagrada pelo site especializado WABetaInfo, conhecido por divulgar novidades do mensageiro em primeira mão. Usuários com celular Pixel (a partir do Pixel 4), com Android 13 e membros do WhatsApp Beta, já podem trocar a cor do ícone do mensageiro.

Até o momento, além do WhatsApp, apps como Reddit, LinkedIn e Signal também anunciaram compatibilidade com o Material You. Confira, a seguir, quais apps da Google e de terceiros receberão o ícone colorido do Android 13.

Apps da Google compatíveis com o Material You

Apps terceiros que receberão os ícones coloridos

Whatsapp (Beta) Signal (Beta) LinkedIn Reddit Pano Scrobbler Bitwarden Element Messenger Fotmob Genius Scan Inware Pocket Pocket Casts Repainter Retro Music Player Skit Vivino Vivaldi VLC

Com informações de AndroidPolice e 9to5Google

