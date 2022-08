WhatsApp desktop ganha app nativo para Windows; entenda o que muda

Após baixar o WhatsApp Web na Windows Store, o usuário terá que abrir o mensageiro no celular e entrar em "Mais opções", no caso do Android, ou em "Configurações", no iPhone (iOS). Então, será necessário acessar a aba de "Aparelhos conectados" e apontar a câmera do smartphone para o código QR exibido na tela do PC, tal como acontece atualmente. Feito isso, basta esperar que o dispositivo seja pareado com o app de mensagens.