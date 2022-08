Wi-Fi 7 pode chegar em 2024 até duas vezes mais rápido que 6E

A Intel está preparando o lançamento do Wi-Fi 7 (802.11be) para 2024. A nova tecnologia será aplicada inicialmente em notebooks de última geração e, depois, expandida para outros tipos de aparelhos. De acordo com o site ETNEWS, em publicação nesta segunda-feira (1º), o novo padrão tende a ser duas vezes mais rápido do que o Wi-Fi 6E (802.11ax).