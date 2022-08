Wi-Fi grátis: o que você precisa saber antes de usar internet

Felizmente, hoje em dia, não é difícil encontrar cafés, restaurantes, hotéis, museus e até mesmo praças que possuem Wi-Fi grátis. Mas engana-se quem pensa que essas redes são 100% seguras: é preciso ter bastante cuidado ao utilizar conexões Wi-Fi públicas para que seus dados sensíveis não caiam na mão de criminosos.

Cuidados principais em conexões públicas

Em conexões públicas, o mais recomendado é não trocar nenhuma informação sensível durante o uso — ou seja, não realizar login em sites, não entrar em sistemas de internet banking e não realizar transações bancárias de qualquer tipo. Como não sabemos como é feita a gestão daquela rede nem quem tem acesso aos dados que estamos trocando, é melhor evitar qualquer operação do tipo para manter suas informações seguras.

De toda forma, antes de se conectar a um Wi-Fi, é preciso ter certeza de que aquela conexão é legítima. Em alguns casos, golpistas criam uma rede com um nome parecido com o do estabelecimento. O usuário pode acessar pensando se tratar do Wi-Fi daquele lugar, mas acaba se conectando a uma rede fraudulenta.

Assim, os criminosos possuem controle quase total das informações que passam por aquela conexão e podem afetar a navegação ao redirecionar sites para páginas falsas, enviar arquivos maliciosos para o dispositivo ou até capturar as suas informações que estão sendo enviadas via internet.

Então, para garantir a legitimidade do Wi-Fi que você está se conectando, vale perguntar a algum funcionário do estabelecimento, por exemplo. Também é importante conferir, no nome da rede, se não há caracteres diferentes substituindo letras, como o número "0" substituindo a letra "O", número "1" substituindo a letra "I" ou até mesmo a letra "L" minúscula substituindo a letra "I" maiúscula (ou vice-versa).

Porém, mesmo em uma rede legítima, ainda não estamos totalmente seguros. Hackers podem estar conectados ao mesmo Wi-Fi e ter acesso às informações que você está trocando online. Em alguns casos, eles conseguem captar os pacotes de dados antes que eles cheguem ao seu dispositivo, com o objetivo de injetar algum conteúdo malicioso.

Portanto, é importante sempre acessar sites seguros, que utilizam o protocolo HTTPS em todas as páginas (não só as de login). Dessa forma, o tráfego é realizado de forma criptografada, o que impede que alguém capte as informações que estão sendo trocadas entre o dispositivo e o servidor do site.

Ao usar um Wi-Fi gratuito, também é essencial desativar as opções relacionadas à descoberta de rede e ao compartilhamento de arquivos. Com essas funções ativas, fica mais fácil para um hacker acessar seu dispositivo e injetar algum arquivo malicioso.

VPNs podem ajudar

Aplicativos que oferecem uma rede virtual privada, ou VPN, podem ser úteis para ter uma navegação segura. Essas VPNs criptografam todo seu acesso à internet, dificultando, assim, a interceptação de seus dados de navegação por hackers. Porém, como esse serviço irá receber todo seu tráfego de internet, é importante escolher uma VPN confiável.

Uma outra opção segura é, em vez de acessar uma rede Wi-Fi pública, usar os dados móveis da operadora, já que, geralmente, esse tráfego é criptografado. Esta é a opção mais recomendada quando é preciso acessar contas, internet banking e fazer transações financeiras fora de casa.

Aplicativos prometem Wi-Fi gratuito

Uma pesquisa nas lojas de aplicativos revela programas que prometem reunir as senhas de diversas redes públicas pelo mundo, inclusive com mapas para visualizar onde esses Wi-Fi funcionam. Mesmo conectando a redes sugeridas por esses apps, há os mesmos perigos de segurança de qualquer Wi-Fi público. O risco pode ser maior caso esses aplicativos acessem automaticamente alguma rede, já que você pode não ver que está conectado e pode trocar dados sensíveis durante esse uso.

Além disso, não há uma garantia de que as redes cadastradas nesses aplicativos são realmente legítimas ou verdadeiramente públicas. Assim, o melhor a se fazer é fazer a conexão manual ao Wi-Fi, para não correr o risco de estar em uma rede falsa ou insegura.

Algumas operadoras oferecem para seus assinantes redes gratuitas, chamadas de hotspots, espalhadas pelas cidades. Geralmente, são redes sem senha que, ao conectar, pedem autenticação de acordo com o cadastro do cliente.

Há uma menor chance de problemas em conexões como essas, já que é necessário fazer um login com os dados da operadora para acessá-la. Mesmo assim, elas não podem ser consideradas tão seguras quanto o Wi-Fi residencial, por exemplo. Para usar sites e aplicativos com dados sensíveis fora de casa, a melhor escolha é a rede móvel.

