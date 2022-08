Xiaomi 13 deve chegar em novembro com Snapdragon 8 Gen 2

Como lembra o site GizChina, a imprensa internacional já havia especulado anteriormente em torno da possível tela 2K do Xiaomi 13. O display viria com taxa de atualização de 120 Hz , o que tende a ser ideal para jogos de última geração, por garantir trocas mais fluidas de tela.

As duas gerações anteriores – do Xiaomi 11 e do Xiaomi 12 – foram lançadas em outubro de 2020 e 2021, respectivamente, nos mesmos meses dos processadores que equipam os dois aparelhos: o Snapdragon 888 e o Snapdragon 8 Gen 1. Como o Snapdragon 8 Gen 2 deve ser revelado em novembro num evento no Havaí, nos Estados Unidos, especula-se que o novo dispositivo da Xiaomi também chegue no mesmo período.