Xiaomi 13 deve ganhar tela melhor e bordas mais finas; veja expectativa

Próximo celular de ponta da Xiaomi , o suposto Xiaomi 13 deve chegar ao mercado ainda em 2022 com novas tecnologias de tela. O smartphone deve utilizar display AMOLED com LTPO, o que possibilitaria uma maior taxa de atualização. Além disso, viria com resolução Quad HD, um avanço em relação ao Full HD+ de agora.

O telefone tende a ser um dos primeiros a usar a próxima geração do processador de alta performance Snapdragon 8 Gen 2, que deve ser anunciado pela Qualcomm em novembro. A versão mais atual do processador tem conseguido bom desempenho em testes. Além disso, o Android 13 deve vir de fábrica. A fabricante chinesa costuma renovar sua linha de smartphones premium no final do ano.

2 de 3 Xiaomi 13 deve ter as bordas mais finas que o modelo Xiaomi 12S Ultra — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 13 deve ter as bordas mais finas que o modelo Xiaomi 12S Ultra — Foto: Divulgação/Xiaomi

Os fãs da Xiaomi podem ficar animados com os rumores em torno do XIaomi 13, pois os futuros recursos estariam em convergência com as melhores tecnologias do mercado.

O que é Quad HD?

A resolução Quad HD (1440p) também pode ser chamada de 2K. Ela apresenta uma qualidade maior que a Full HD – ao todo são 2560 x 1440 pixels. Assim, imagens, vídeos e, principalmente, jogos vão exibir mais detalhes e definição, o que pode ser interessante para quem usa bastante esses recursos.

O AMOLED

A tela do tipo AMOLED é baseada num painel OLED com quatro camadas. Essa tecnologia permite que os pixels sejam ativados e desativados três vezes mais rápido que em outras telas. Com isso, há uma maior fluidez para exibir filmes, vídeos e jogos.

LTPO

A taxa de atualização de 120 Hz garantiria mais qualidade gráfica em jogos, com oimagens mais fluidas durante a exibição de material gráfico. Esse processo faz com que o smartphone consiga uma imagem estável, já que é tão rápido que os nossos olhos não percebem a tela piscando a todo instante. No entanto, a taxa de atualização alta pode sacrificar a eficiência energética dos aparelho.

O principal benefício do LTPO é reduzir o consumo de energia variando a taxa de atualização. Por isso, aparelhos com LTPO podem variar de 120 Hz para 1 Hz (1 quadro por segundo) em determinadas ações pode poupar bateria. O display faz menos alterações no que é exibido na tela quando não forem necessárias, o que pode ajudar a aumentar a vida útil da bateria.

A primeira utilização do LTPO que realmente mostrou benefícios foi com o Apple Watch 5, lançado em outubro de 2019, que traz tela sempre ativa e dimensiona a taxa de atualização de 60 Hz para 1 Hz. No mundo dos smartphones, alguns dispositivos top de linha que trazem telas LTPO são o Galaxy Note 20 Ultra e a linha Galaxy S21, além do iPhone 13.

Expectativa para o Xiaomi 13

3 de 3 Nothing Phone traz molduras finas e uniformes ao redor — Foto: Reprodução/The Verge Nothing Phone traz molduras finas e uniformes ao redor — Foto: Reprodução/The Verge

Ainda sobre as especulações, a Xiaomi deseja obter o efeito de trazer borda curva nas laterais direita e esquerda da tela. Por isso, o Xiaomi 13 contar com molduras finas, pois a tela precisa ser dobrada para esse objetivo. O Nothing Phone pode ser um referência de como a fabricante chinesa imagina o display do próximo smartphone premium.

Além disso, o dispositivo deve trazer o melhor chipset da Qualcomm até agora: o vindouro Snapdragon 8 Gen 2. Caso seja verdade, o Xiaomi 13 vai ser um dos primeiros smartphones do mercado a usar o componente.