Xiaomi anuncia lançamento do Mix Fold 2 no mesmo dia do Motorola Razr 2022

O Mix Fold 2, pelo que a imagem indica, terá o mesmo formato de uma carteira grande fechada, assim como o Galaxy Z Fold 4, que será apresentado nesta quarta-feira (10), junto com o Z Flip 4. A Xiaomi não confirmou a ficha técnica do celular. No entanto, os rumores recentes indicam que o dobrável pode ter uma tela de 8 polegadas quando aberto com taxa de atualização de 120 Hz, contra os 60 Hz do modelo anterior.

2 de 2 Pôster oficial chama a atenção para o lançamento do Xiaomi Mix Fold 2 — Foto: Reprodução/Weibo Pôster oficial chama a atenção para o lançamento do Xiaomi Mix Fold 2 — Foto: Reprodução/Weibo

O novo aparelho dobrável da Xiaomi também deve vir com uma tela externa de 6,5 polegadas, esta com 60 Hz, segundo as especulações veiculadas em veículos de imprensa estrangeiros. Aleḿ disso, o Mix Fold 2 pode oferecer o novo chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, que foi desenhado para equipar smartphones topo de linha, e bateria de 5.000 mAh. A câmera principal deve ter 108 megapixels.

Por outro lado, a Lenovo parece não querer competir nesse segmento de dobráveis com tela grande, e o seu Razr 2022 segue no formato de concha popularizado pelo Motorola V3 nos anos 2000. O aparelho deve ter uma tela de 6,7 polegadas, de acordo com os rumores mais recentes, e o mesmo processador Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Assim como a Xiaomi, a Lenovo também não divulgou informações oficiais sobre as características de hardware do seu dobrável. Entretanto, sabemos que ele pode ser um concorrente direto do Galaxy Z Flip 3, por terem o mesmo formato e uma proposta que deve atender os consumidores que procuram produtos mais premium.