Xiaomi sai na frente da Apple com óculos AR que tiram fotos

Com o anúncio do novo produto da marca Mijia, a Xiaomi sai na frente da Apple , que também deve trazer um dispositivo similar em breve ao mercado. A fabricante chinesa ainda não tem previsão de início das vendas, contudo o aparelho deve ter o preço de 2.699 yuans, ou cerca de R$ 2.070 em conversão direta e sem impostos.

Tela do Mijia Glasses Camera permite ver tradução de texto — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Mijia Glasses Camera possui uma tela Sony Micro OLED com brilho de até 3.000 nits e proteção dos olhos conferida pela certificação TÜV Rheinland.

Sua bateria é apontada como bastante potente, já que conta com 1.020 mAh. Essa capacidade permite aos óculos a autonomia para gravar continuamente por até 100 minutos com uma única carga. O usuário poderá recarregar o aparelho para 80% em 30 minutos com carregamento magnético de 10W.