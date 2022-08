YouTube pode ganhar novo menu para descobrir vídeos no app; entenda

O YouTube pode estar reestruturando seu recurso de "Explorar", que permite descobrir novos vídeos na plataforma. A novidade foi flagrada em capturas de tela publicadas pelo perfil Google News no Telegram, e noticiada pelo portal Phone Arena nesta quinta-feira (18). A publicação mostra como ficaria a nova interface do aplicativo, supostamente em testes na versão para Android . Nela, as categorias aparecem em uma novo menu lateral, com acesso rápido na tela do celular, e permitiriam explorar vídeos com maior facilidade.

Atualmente, quem utiliza o aplicativo do YouTube pode ver um botão de "Explorar" ao lado do carrossel de filtros, na parte superior da página inicial. Quando seleciona essa opção, o usuário é encaminhado para uma interface dedicada, com vídeos sugeridos para o perfil. Porém, segundo as informações divulgadas, a plataforma do Google parece estar querendo deixar essa funcionalidade mais intuitiva.

1 de 2 YouTube pode ganhar novo menu para descobrir vídeos; o que se sabe — Foto: Marcela Franco/TechTudo YouTube pode ganhar novo menu para descobrir vídeos; o que se sabe — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Nas capturas de tela divulgadas, o recurso é substituído por um botão novo, que abre um painel rápido de navegação lateral. Dentro dele surgem categorias como “Trending” (equivalente ao “Em Alta"), “Música", “Filmes, “Ao Vivo”, “Jogos” e “Esportes". Também é relatado que o YouTube parece estar trabalhando para integrar seu app com um sistema de gestos mais fluido. Por isso, nos testes, o novo painel lateral pode ser acionado ao pressionar o lado esquerdo e deslizar o dedo pela tela.

Mas essa não é a única mudança na interface do aplicativo. Algumas novidades foram liberadas oficialmente pelo YouTube no mês passado. A plataforma passou a permitir que usuários rodassem em loop trechos específicos dentro de vídeos (chamados de capítulos). Com isso, as mídias são tocadas repetidas vezes automaticamente. A função já começou a ser disponibilizada aos poucos nas atualizações do app para Android e iPhone (iOS).

2 de 2 Imagem vazada de testes do YouTube mostra possível nova aba de "Explorar" no aplicativo para Android — Foto: Reprodução/GoogleNews Imagem vazada de testes do YouTube mostra possível nova aba de "Explorar" no aplicativo para Android — Foto: Reprodução/GoogleNews

Ainda, outra novidade foi flagrada pela Phone Arena nesta quinta-feira (18): a função de aproximar vídeos em 8x usando o aplicativo para Android. Com isso, ao tocar qualquer mídia, é possível aumentar e diminuir o zoom usando movimentos de pinça, com os dois dedos na tela cheia. Internautas podem experimentar o recurso na página de testes do YouTube, mas ele não está até o momento disponível de maneira definitiva no app.

A plataforma também anunciou recentemente uma nova ferramenta que permite que criadores de conteúdo transformem qualquer vídeo em Shorts — mídias verticais de até 60 segundos, ao estilo do TikTok. Ela já está disponível para dispositivos Android e iOS. Contudo, sobre a nova aba de "Explorar", ainda não há data certa nem certeza de que de fato haverá a liberação do recurso para os usuários.

