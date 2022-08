Zuckerberg promete aparelho que repete trejeitos de usuário no metaverso

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, confirmou que a empresa vai revelar um novo headset de realidade virtual (VR) com tecnologias de última geração em mais alguns meses. O foco do modelo será a “presença social” do usuário na internet. Recursos como rastreamento ocular e facial vão marcar presença, para que seja possível sincronizar em tempo real as expressões do usuários em avatares no metaverso, com o objetivo de melhorar a comunicação não verbal.