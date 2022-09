10 construções no Minecraft que vão surpreender você

Minecraft é um jogo de aventura que faz sucesso muito por conta de sua mecânica de construção, que permite erguer diversas (e grandes) obras. Alguns jogadores, inclusive, focam apenas nessa parte do game e dedicam longas horas do dia na fabricação de reproduções do mundo real. Além disso, há também quem reconstrua áreas inspiradas em outros games e até mesmo recriações de obras de arte inesperadas. Confira a seguir 10 construções surpreendentes em Minecraft.

1 de 11 Minecraft é um dos mais populares jogos de aventura — Foto: Divulgação/Mojang Studios Minecraft é um dos mais populares jogos de aventura — Foto: Divulgação/Mojang Studios

1. Minas Tirith, de Senhor dos Anéis

Para fãs da franquia de filmes e livros Senhor dos Anéis, a cidadela de Minas Tirith, criada pelo usuário EpicQuestz, é um dos mapas mais interessantes para visitar. A construção, baseada na obra do autor J. R. R. Tolkien, reproduz em grande detalhe os sete anéis em níveis diferentes da cidade, com torres, catapultas e interiores. A recriação da cidade foi inicialmente feita com blocos de Ferro e então atualizada para blocos de Quartzo, quando estes ficaram disponíveis no jogo.

2 de 11 Minas Tirith de O Senhor dos Anéis em Minecraft impressiona com a verticalidade do projeto e seus diferentes níveis — Foto: Reprodução/Combass Minas Tirith de O Senhor dos Anéis em Minecraft impressiona com a verticalidade do projeto e seus diferentes níveis — Foto: Reprodução/Combass

O mapa de Minas Tirith tem uma impressionante extensão de 500 blocos de largura por mais de 300 de altura, e o projeto levou quase um ano para ser finalizado. Posteriormente, usuários utilizaram o mesmo mapa original para criar versões renderizadas em 3D de maior qualidade para tirar fotos em melhor resolução.

2. Titanic

O icônico navio histórico, também muito popular pelo filme de James Cameron, já foi recriado incontáveis vezes em Minecraft, e cada jogador pode encontrar sua versão favorita dele em diferentes tamanhos e nível de detalhes. Uma das mais interessantes foi criada por Miquel Sánchez Olmos para Minecraft Education Edition, a versão educativa do game para as escolas.

3 de 11 Há muitas versões do Titanic para Minecraft e a proposta educativa torna esta edição uma das mais interessantes — Foto: Reprodução/Minecraft Education Há muitas versões do Titanic para Minecraft e a proposta educativa torna esta edição uma das mais interessantes — Foto: Reprodução/Minecraft Education

Nessa versão, o interior do navio é vazio e estudantes tentam preenchê-lo como uma atividade, enquanto recebem instruções do capitão do Titanic, Edward Smith. Há também desafios de Redstone para ganhar acesso à parte inferior do navio.

3. Westeros, de Game of Thrones

Assim como há projetos de recriação da Terra Média de Tolkien, outras séries de alta fantasia também ganham muita atenção dos construtores, como Game of Thrones. O servidor WesterosCraft é todo baseado na terra de Westeros dos livros do autor George R. R. Martin e pode ser visitado online, mas apenas com a versão de Minecraft: Java Edition.

4 de 11 WesterosCraft é um projeto gigantesco em Minecraft, obrigatório para os fãs de de Game of Thrones — Foto: Reprodução/WesterosCraft WesterosCraft é um projeto gigantesco em Minecraft, obrigatório para os fãs de de Game of Thrones — Foto: Reprodução/WesterosCraft

O projeto foi reconhecido pelo site oficial de Minecraft como um dos maiores existentes, em produção há mais de 10 anos em um mapa de mais de 59 mil por 22 mil blocos de extensão. O mapa foi criado por dezenas de jogadores online através dos tempos, liderados pelo criador Will Blew e o gerente do projeto Jacob Granberry. O servidor já conta com mais da metade das 500 cidades de Westeros, com locais marcantes como King's Landing, o castelo de Dragonstone, Winterfell e muito mais.

4. Elden World, de Elden Ring

Minecraft pode ser um jogo desafiador em seus níveis de dificuldade mais altos, mas para jogadores que queiram algo no nível de Dark Souls, o mapa Elden World do usuário SeriousCraft é a melhor pedida. Baseado no game Elden Ring, da From Software, to mapa de aventura traz aproximadamente 15 horas de conteúdo, e permite enfrentar versões quadradas de alguns dos chefes do jogo.

5 de 11 O mapa Elden World de Elden Ring em Minecraft não apresenta apenas locais para visitar, mas toda uma aventura desafiadora — Foto: Reprodução/LGSC Team O mapa Elden World de Elden Ring em Minecraft não apresenta apenas locais para visitar, mas toda uma aventura desafiadora — Foto: Reprodução/LGSC Team

O mapa recria várias localidades das The Lands Between, como a Elden Tree, além de 20 dungeons do jogo, entre eles Stormveil Castle. Usuários poderão se equipar com até 50 armas diferentes e terão 30 armaduras para escolher. Assim como no Elden Ring de verdade, também é possível chamar seus amigos para ajudar a enfrentar os inimigos.

5. Azeroth, de World of Warcraft

Mais um projeto que recria mapas de jogos é o impressionante Crafting Azeroth, do usuário Rumsey, que conta com uma reprodução 1:1 do mundo do popular MMORPG World of Warcraft, da Blizzard. O mapa traz áreas como Kalimdor, Eastern Kingdoms, Outland, Northrend e o Great Sea em um total de mais de 100 bilhões de blocos de extensão.

6 de 11 A recriação de Azeroth em Minecraft utiliza um sistema automatizado, mas ainda impressiona na escala — Foto: Reprodução/Rumsey A recriação de Azeroth em Minecraft utiliza um sistema automatizado, mas ainda impressiona na escala — Foto: Reprodução/Rumsey

No entanto, Crafting Azeroth usa um processo automatizado que reinterpreta o mapa de World of Warcraft ao invés de jogadores humanos colocando blocos. Apesar de seu criador ter investido muito tempo para escolher blocos específicos para representar as mais de 10 mil texturas do MMORPG, ao terminar, a reprodução ficou pronta em 48 horas. O mapa inclui ainda cavernas e dungeons que fazem parte do mapa principal, como Blackrock Mountain, enquanto outro como Blackrock Depths não estão presentes.

6. A Noite Estrelada, de Van Gogh

Uma das ideias mais criativas para um mapa de Minecraft veio do youtuber ChrisDaCow, que decidiu recriar a famosa obra de arte A Noite Estrelada (The Starry Night), do pintor holandês Vincent Van Gogh, em 3D no game. O usuário criou seu próprio pacote de blocos para simular as pinceladas em formato de brushes (pincéis), como se fossem grandes áreas pintadas.

7 de 11 A versão em 3D de A Noite Estrelada em Minecraft traz um novo ponto de vista para a clássica obra — Foto: Reprodução/ChrisDaCow A versão em 3D de A Noite Estrelada em Minecraft traz um novo ponto de vista para a clássica obra — Foto: Reprodução/ChrisDaCow

A recriação foi trabalhosa e contou com algumas ideias pouco convencionais. Por exemplo, usar blocos de Vidro para criar uma aparência mais fofa para alguns materiais e objetos, como árvores. Ao ser finalizado, o mapa permitiu enxergar a bela pintura de uma maneira diferente, sem estar preso a um ângulo fixo, com a possibilidade de visitar a pequena vila sob o céu e andar por suas ruas.

7. Night City, de Cyberpunk

Enquanto muitos dos mapas baseados em games oferecem recriações perfeitas, o mapa de Night City, da equipe Elysium Fire, é apenas inspirado na versão do jogo e segue seu próprio caminho. Vale lembrar que Cyberpunk 2077 e sua cidade foram baseados em um RPG de mesa chamado Cyberpuk 2020, então este mapa de Minecraft pode oferecer um mundo para jogadores que desejem interpretar com auxílio em 3D.

8 de 11 A Night City de Cyberpunk 2077 se torna inspiração para essa versão da cidade futurista em Minecraft — Foto: Reprodução/Elysium Fire A Night City de Cyberpunk 2077 se torna inspiração para essa versão da cidade futurista em Minecraft — Foto: Reprodução/Elysium Fire

Jogadores poderão visitar as ruas suspensas da cidade com veículos futuristas, entrar nos grandes prédios de megacorporações com dezenas de andares e apreciar imagens holográficas flutuantes. O mapa, no entanto, é conhecidamente pesado e pode causar travamentos em PCs mais fracos.

8. Novigrad, de The Witcher

Uma construção que também foi produzida pela equipe Elysium Fire e seguiu ideias semelhantes às de Night City foi o mapa de Novigrad de The Witcher 3: Wild Hunt. A detalhada cidade portuária apenas se inspira na versão dos videogames para criar seu próprio ambiente. Assim como Cyberpunk, The Witcher começou fora do mundo dos jogos como uma série de livros.

9 de 11 Novigrad de The Witcher também teve uma versão criada em Minecraft pelos mesmos responsáveis pela Night City de Cyberpunk 2077 — Foto: Reprodução/Elysium Fire Novigrad de The Witcher também teve uma versão criada em Minecraft pelos mesmos responsáveis pela Night City de Cyberpunk 2077 — Foto: Reprodução/Elysium Fire

Assim como na capital de Gondor, a cidade de Novigrad possui diferentes níveis verticais para explorar, com casas em partes mais altas das montanhas e outras mais baixas, além de castelos, muros e um grande porto, enquanto no mar é possível visitar um grande navio flutuante.

9. Hogwarts, de Harry Potter

A famosa escola de bruxaria dos livros e filmes da série Harry Potter pode se tornar o cenário de sua aventura em Minecraft com o mapa "Witchcraft and Wizardry", criado pela equipe da Floo Network. Trata-se de um mapa de aventura no qual jogadores podem explorar toda a escola de Hogwarts, recriada com incontáveis tipos de blocos de Pedra, enquanto completam missões, desafios e quebra-cabeças.

10 de 11 A escola de Hogwarts em Witchcraft and Wizardy para Minecraft traz mais segredos e conteúdo do que usuários poderiam imaginar — Foto: Reprodução/Floo Network A escola de Hogwarts em Witchcraft and Wizardy para Minecraft traz mais segredos e conteúdo do que usuários poderiam imaginar — Foto: Reprodução/Floo Network

Este mapa inclui toda a extensão da escola e seus arredores, repleta de passagens secretas para serem descobertas, além do Beco Diagonal e a aldeia de Hogsmaede. A jogabilidade utiliza mods, modificações criadas por usuários, para fornecer feitiços aos usuários e oferecem também outras atividades, como frequentar aulas e até jogar partidas de Quadribol.

10. O Labirinto, de O Iluminado

No gênero de filmes de terror, o mapa produzido pelo usuário Chris-P recria o labirinto de plantas repleto de tensão do filme O Iluminado (The Shining), do diretor Stanley Kubrick. O usuário utilizou uma cena do filme no qual é possível ver uma miniatura do labirinto para recriá-lo com blocos de Folhas e permitir que assim jogadores vivam a mesma sensação do protagonista Jack Torrance, talvez com um machado em mãos.

11 de 11 Visitar o labirinto de O Iluminado pode não ser uma experiência tranquila, mas é bem curiosa — Foto: Reprodução/Chris-P Visitar o labirinto de O Iluminado pode não ser uma experiência tranquila, mas é bem curiosa — Foto: Reprodução/Chris-P