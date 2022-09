AirPods Pro 2: Brasil tem o fone Apple mais caro do mundo; veja top 5

O AirPods Pro 2 vendido no Brasil pode custar mais que o dobro do preço sugerido nos Estados Unidos, de acordo com a apuração do site especializado Nukeni. O fone de ouvido da Apple será vendido por US$ 249 no país de origem, algo em torno de R$ 1.275 pela conversão direta. No entanto, aqui o acessório foi anunciado pela loja online da marca por R$ 2.599, que é equivalente a US$ 508.

A Índia é o país com o segundo AirPods Pro 2 mais caro, custando US$ 337,70 (R$ 1.729) — cerca de US$ 170,30 mais barato do que o produto brasileiro. O levantamento foi divulgado neste domingo (11).

2 de 2 O brasileiro tem que pagar mais caro para adquirir o AirPods Pro 2 — Foto: Reprodução/Apple O brasileiro tem que pagar mais caro para adquirir o AirPods Pro 2 — Foto: Reprodução/Apple

O top 5 dos maiores preços fecha com a Hungria em terceiro com (US$ 316,35, cerca de R$ 1.620), a Dinamarca em quarto (US$ 312.89, por volta de R$ 1.602) e a Suécia em quinto (US$ 312.39, cerca de R$ 1.600).

Por outro lado, o AirPods Pro 2 mais barato do mundo não fica nos Estados Unidos, mas sim em Hong Kong, onde é vendido pelo preço equivalente a US$ 235,57 (R$ 1.206,12). O portal ressalta que a posição dos países na lista pode mudar de acordo com a variação dos preços adotados e dos impostos aplicados.

O Brasil historicamente era o território com o iPhone mais caro do mundo, mas perdeu este posto para a Turquia com o lançamento do iPhone 14, na semana passada. O país euro-asiático lidera o ranking por conta da alta inflação registrada, que beira os 80% ao ano. O levantamento também foi conduzido pelo site Nukeni.

O AirPods Pro foi lançado no mesmo dia da linha iPhone 14, durante o evento realizado no dia 7 de setembro. Os novo fones de ouvido sem fio possuem chip H2, criado pela da própria Apple,; comandos por toque e voz; cancelamento ativo de ruído; equalização adaptativa; e resistência a suor e água no padrão IPX4.

Com informações de 9to5Mac

