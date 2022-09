AirPods Pro 2 vs AirPods: compare preço se recursos dos fones Apple

O AirPods Pro 2 foi anunciado pela Apple em 7 de setembro para renovar a linha de fones de ouvido Bluetooth da marca. O acessório promete grandes atualizações para cancelamento ativo de ruído (ANC) e modo de transparência, além de controles para reprodução de mídia e ajustes de volume feitos diretamente na haste. Em comparação com a primeira versão do AirPods (não Pro), lançada em 2016, as especificidades do dispositivo mudaram muito, e o preço de lançamento seguiu essa tendência. Os novos fones – sem data para chegar ao Brasil – custam R$ 2.599 no site oficial, quase o dobro do primeiro AirPods, que custava R$ 1.399 na época de lançamento.

Mas o preço não é a única diferença entre os modelos da Apple. Entre as mudanças, podemos destacar a adição de novas funcionalidades ao estojo de carregamento, a adição do áudio espacial e até mesmo a resistência à água e suor (IPX4). A seguir, compare a ficha técnica do AirPods Pro 2 e do AirPods.

Design

Apesar de manter o estilo minimalista dos fones de ouvido, a Apple providenciou mudanças significativas em seus designs, visando torná-los ainda mais funcionais e confortáveis. A versão original dos AirPods foi marcada por hastes longas e uma ponta achatada, sem as ponteiras de silicone que adaptam melhor o encaixe do item. Enquanto isso, o novo modelo dos AirPods Pro surge mais simples, com formato in-ear, em que a cabeça na diagonal serve para encaixar o acessório mais precisamente no ouvido, impedindo saídas de áudio.

Outra grande mudança está no estojo de carregamento, que se tornou mais achatado ao longo dos anos e ganhou outras funções. Enquanto a versão que acompanhava os primeiros AirPods servia apenas para dar uma vida maior a bateria dos fones, a versão atual foi totalmente reformulada para resistir ao suor e à água. Além disso, o estojo recebeu o recurso Precision Finding, com o qual os usuários com um iPhone conseguem localizar o objeto com instruções guiadas.

Funcionalidades

Os primeiros AirPods traziam chip W1, desenvolvido pela Apple, que usava um acelerômetro de movimento e sensores óticos para detectar quando estavam no ouvido do usuário. O gadget trazia microfones duplos com filtragem espacial e era compatível com a assistente virtual da gigante de Cupertino, mas sem grandes recursos para melhorias na reprodução de áudio.

Nos AirPods Pro 2, a evolução fica evidente, principalmente pela quantidade de ferramentas adicionadas pela fabricante para tornar mais imersiva a experiência de áudio. Na segunda geração do modelo foi adicionado um controle touch que permite ajustes rápidos de volume com um leve deslizar dos dedos para cima ou para baixo na haste.

Na primeira versão, era necessário acionar a Siri para realizar comandos envolvendo aplicativos de música (como passar para próxima canção, pausar ou retroceder).

Qualidade do som

Além dos controles de mídia externos, a segunda geração do fone Bluetooth conta com o novo chip H2. Ela consegue remover até duas vezes mais ruído do que o AirPods Pro da geração anterior, de acordo com a Apple. Por meio da "Transparência Adaptativa" , a empresa afirma reduzir o ruído ambiente alto para que ainda seja possível escutar o que acontece, mas de uma forma confortável para os ouvidos.

Com o áudio espacial personalizado, os usuários percebem o som com base no tamanho e forma de sua cabeça e orelhas. Segundo a Apple, isso é possível usando a câmera TrueDepth no iPhone, que ajuda com rastreamento dinâmico de cabeça, tornando uma reprodução de áudio única para cada um. A quantidade maior de ponteiras de silicone (com diferentes tamanhos), proporcionando encaixes mais precisos, também é considerada uma melhoria significativa no produto.

Quando foi lançado, em 2016, os AirPods da Apple focavam na agilidade da conectividade com o iPhone e com a Siri e, talvez por isso, a companhia não apresentou grandes melhorias para reprodução áudio em comparação aos seus próprios fones de ouvido.

Bateria do AirPods

Apesar do tempo que separa os dois lançamentos, a bateria dos fones é a que trouxe menos mudanças. Enquanto nos AirPods originais o consumidor conseguia, com apenas uma carga, até cinco horas de música, na versão lançada este ano, os AirPods Pro 2 entregam seis horas de som com uma única carga.

Preço e garantia

Os primeiros AirPods da Apple chegaram ao Brasil custando R$ 1.399, mas o produto não é mais encontrado na loja oficial. Os AirPods Pro 2 ainda não estão à venda no país.

Principais concorrentes

Já que a primeira geração do AirPods não está mais à venda, versões mais modernas acabam sendo as opções mais óbvias para novos usuários. Porém, quando falamos de concorrentes da versão atual dos fones de ouvido sem fio, os AirPods Pro 2, a lista torna-se um pouco mais competitiva. Para quem possui um dispositivo iOS e prefere continuar seguindo o ecossistema, o principal rival do fone mais novo acaba sendo o Beats Fit Pro, da Beats.

Porém, a diferença dos chips e a adição das horas extras no estojo de carregamento dos AirPods Pro 2 acabam fazendo com que o modelo anunciado recentemente pela Apple acabe levando a melhor. O Beats Fit Pro, que custa R$ 2.599 na Amazon, traz configurações mais parecidas com os AirPods Pro originais, até mesmo pela presença do processador H1.

O Galaxy Buds 2 Pro, da Samsung, lançado em agosto deste ano, pode ser uma opção para quem busca fone compatível com Android e iPhone. O dispositivo também promete reproduzir sons mais imersivos e músicas com mais detalhes, além de trazer certificação IPX7, que garante até 1 m de imersão na água e proteção contra suor.

O aparelho também apresenta cancelamento ativo de ruído, carga de até 29 horas (junto ao estojo) e outros recursos exclusivos para serem utilizados com o ecossistema Galaxy. O preço também parece mais convidativo, cerca de R$ 1 mil a menos do que a rival Apple, por R$ 1.349.

