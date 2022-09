Amazon anuncia Echo Dot de 5ª geração com melhoria nos graves

A Amazon anunciou, nesta quarta-feira (28), a quinta geração da caixinha Amazon Echo Dot . Com o mesmo design e tamanho da geração anterior, o produto recebeu uma nova arquitetura de áudio para abrigar um alto-falante maior. Segundo a fabricante, a Echo Dot 5 entrega o dobro dos graves da quarta geração. A caixinha será vendida nos Estados Unidos por US$ 49,99 (cerca de R$ 267, em conversão direta e sem impostos).

A versão com relógio, que ganhou um novo display que pode exibir mais informações, será vendida por US$ 59,99 (R$ 321). Questionada pelo TechTudo sobre eventual disponibilidade dos produtos no Brasil, a Amazon se limitou a dizer que "internacionalização é importante" para a empresa, e que não tem mais informações para compartilhar.

A nova Echo Dot 5 traz ainda um acelerômetro para interpretar controles com gestos. É possível tocar no topo da caixinha para pausar música ou encerrar uma chamada. Um sensor de temperatura agora permite que a Alexa diga a temperatura do cômodo ou ligue automaticamente um ventilador ou ar-condicionado inteligente, se o usuário assim desejar.

As caixinhas Echo Dot também ganharam compatibilidade com roteadores Eero, marca de propriedade da Amazon. Com isso, os dispositivos podem servir de extensores Wi-Fi, adicionando até 93 m² de cobertura à rede existente. O sistema Eero, que utiliza tecnologia mesh, não é vendido oficialmente no Brasil. A edição da caixinha voltada para crianças, que também não está disponível por aqui, ganhou novos acabamentos, e será vendida por US$ 59,99 (R$ 321).

A Amazon Echo Studio, caixa de som mais robusta da fabricante, receberá uma atualização gratuita. Uma nova tecnologia de processamento de áudio especial promete melhorar o áudio estéreo e entregar melhor presença e clareza no som. A tecnologia de extensão das faixas de frequência foi aprimorada para deixar os sons médios mais claros e os graves mais profundos. Ela pode ser adquirida no Brasil por R$ 1.699.

As mudanças chegarão a todos os dispositivos Echo Studio já adquiridos pelos consumidores. Segundo a Amazon, o update chega "em breve" para clientes brasileiros, via internet. A nova cor branca da Echo Studio também começará a ser vendida em breve por aqui.

A tela inteligente Amazon Echo Show 15 também ganhará um update para quem já possui o dispositivo: o suporte ao Fire TV. Já era possível assistir a vídeos e séries via streaming pelo device, mas a fabricante agora disponibiliza o sistema de TV inteligente diretamente no smart display. A Amazon confirmou que a atualização chegará para os consumidores brasileiros em breve. O modelo é vendido em território nacional por R$ 1.699.