Amazon lança Kindle 11ª Geração com dobro de armazenamento; veja preço

O Kindle 11ª Geração foi anunciado pela Amazon com preço sugerido de R$ 499 no mercado brasileiro. O leitor de livros digitais traz tela de alta resolução e o dobro do armazenamento em relação ao modelo anterior. O dispositivo de 11ª geração, de acordo com a própria marca, é mais compacto e leve do que o Kindle 10ª Geração. Ele pode ser encontrado nas cores preta ou azul, que não é tão comum. As vendas já se iniciaram, mas a entrega começa em 13 de outubro.