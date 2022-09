Android 13: Google atualiza requisitos mínimos para rodar sistema; saiba

O Android 13 teve seus requisitos mínimos divulgados, e agora, ao que tudo indica, somente celulares com mais de 2 GB de memória RAM poderão rodar a versão mais recente do sistema operacional da Google. A descoberta foi divulgada pelo pesquisador Jason Bayton no Twitter na última quarta-feira (7). Isso acontece porque, recentemente, a gigante de buscas atualizou as configurações necessárias para fazer com que o Google Mobile Serves (GMS, "serviços móveis da Google") - que mantém as versões posteriores ao 13 funcionando - possa ser executado em um smartphone.