Android 14 pode ter conexão de Internet via satélite; entenda

O Android 14 deve oferecer suporte nativo para a conectividade via satélite da Starlink — empresa de Elon Musk. A parceria entre a SpaceX (companhia aeroespacial, também de Musk) e a T-Mobile, de telefonia móvel, já sido anunciada anteriormente , prometendo uma internet vinda diretamente do espaço para os celulares. A novidade desta vez está no posicionamento do Google , que afirmou nesta quinta-feira (1) que a próxima geração do seu sistema operacional para celulares contará com suporte a essa conexão. A primeira versão do Android 14 deve ser apresentada já em abril 2023 .

A ideia da Starlink é levar conexão sem fio para regiões remotas do globo — as chamadas "zonas mortas", onde as empresas de telefonia ainda não conseguiram alcançar. Mas, do jeito que a tecnologia funciona até então, seria necessário ter uma antena especial para receber a conectividade via satélite em casa. Com o anúncio recente da Google e a parceria com a T-Mobile, a internet móvel promete chegar diretamente nos celulares.

A postagem feita na última quinta-feira (1) no perfil oficial do Twitter do Vice-Presidente Sênior de Plataformas e Ecossistemas do Google, Hiroshi Lockheimer, explicita as intenções de desenvolvimento do recurso para a nova geração do Android. “Loucura pensar em experiências de usuário para telefones que podem se conectar a satélites”, diz o post (em tradução livre para o português).

2 de 2 Executivo do Google confirma parceria para levar internet via satélite para o próximo Android 14 — Foto: Divulgação/Twitter Executivo do Google confirma parceria para levar internet via satélite para o próximo Android 14 — Foto: Divulgação/Twitter

Ele relembra ainda a evolução da tecnologia: "Quando lançamos o G1 em 2008, era difícil fazer 3G + Wifi funcionar. Agora estamos projetando para satélites. Legal! Animado para apoiar nossos parceiros na ativação de tudo isso na próxima versão do Android”, completa a postagem.

No entanto, é importante dizer que existe muita diferença entre a internet em Terra e a do espaço. Espera-se uma velocidade bem menor e conectividade básica, com cerca de dois a quatro megabits de largura de banda - algo bem distante do que oferecem as redes móveis de 4G e 5G atualmente, que passam de 20 Mb/s. A ideia, portanto, seria utilizar esse tipo de acesso somente em casos extremos, com pouca ou nenhuma conectividade normal.

Na prática, a internet via satélite ofertada pela Starlink iria um pouco além do que os telefones de emergência são capazes de fazer, possibilitando realizar algumas dezenas de chamadas de voz e enviar mensagens de texto — mas nada muito mais complexo do que isso, pelo menos não por enquanto.

A disponibilização da versão beta inicial do serviço está prevista para o final de 2023 e, a longo prazo, seriam aplicados os suportes para dados mais avançados e para ligações em voz. Os celulares iPhone — da Apple — e Android existentes hoje serão suportados pela tecnologia, ao que tudo indica, permitindo acessar a rede mesmo em locais remotos.

Por fim, vale dizer que esse desenvolvimento pela Google é importante porque a experiência de uso dos celulares é amplificada quando existe uma integração nativa dentro do sistema operacional - como é esperado no Android 14.

Com informações de 9to5Google e Twitter

