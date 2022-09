Android: 7 launchers diferentes que vão renovar totalmente o seu celular

Launchers disponíveis para celulares Android podem transformar completamente aparência e a usabilidade de smartphones que tenham o sistema operacional do Google . Isso porque, além de oferecerem novas opções de interface e layout, os serviços também podem implementar recursos inéditos no OS. É possível, por exemplo, obter um design similar ao da Apple , ou fazer login com conta Microsoft para obter funções de PC no smartphone. Já para quem só quer simplificar a tela inicial e bandeja de apps, algumas opções permitem, por exemplo, usar ícones minimalistas, que ocupam pouca memória.

Vale ressaltar que as opções listadas na matéria foram escolhidas com base nas funções que adicionam, a interface que apresentam e as possibilidades de customização que oferecem para smartphones Android. Por isso, confira, a seguir, sete plataformas que podem mudar totalmente o seu celular.

2 de 9 Conheça sete inicializadores que mudam totalmente o estilo e aparência do Android — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Conheça sete inicializadores que mudam totalmente o estilo e aparência do Android — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

O Microsoft Launcher é um inicializador gratuito da Microsoft feito para o Android. Com ele, é possível conectar a conta da Microsoft ao celular e sincronizar lista de tarefas, calendário, notas e documentos. Além disso, o sistema também apresenta integração com o Office 365, o que facilita a edição simultânea de documentos tanto no PC quanto no Android.

Ainda, também existe a possibilidade de abrir links da web com o Edge no Android e visualizá-los como no computador. Outras funcionalidades do app são aba de notícias personalizada, novos papéis de parede, tema escuro e opção de renomear ícones. Vale ressaltar que, para usá-lo, não é necessário conectar-se à conta da Microsoft.

3 de 9 Microsoft Launcher é opção para conectar conta do Windows ao celular — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Microsoft Launcher é opção para conectar conta do Windows ao celular — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Launcher iOS 16

O Launcher iOS 16 é um aplicativo que modifica a aparência de celulares Android para que pareçam iPhone. Além disso, o sistema também permite que algumas configurações e recursos dos smartphones da Apple sejam adicionados no OS do Google, como biblioteca de aplicativos – que reorganiza os apps por categoria –, a opção de visualizar aplicativos por ícones e a possibilidade de ocultar os serviços. Ainda, também é possível inserir widgets na tela de início, como de clima e localização. Veja aqui como usar.

4 de 9 App Launcher iOS 16 transforma estilo do Android em iPhone (iOS); serviço conta com anúncios para funcionar gratuitamente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App Launcher iOS 16 transforma estilo do Android em iPhone (iOS); serviço conta com anúncios para funcionar gratuitamente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. POCO Launcher 2

Inspirado nos celulares Pocophones da Xiaomi, o POCO Launcher 2 é mais uma opção de launcher disponível. O inicializador inclui o layout básico do Android com ícones na tela inicial e uma bandeja de aplicativos que pode ser acessada ao deslizar a tela para cima. Além disso, também é possível personalizar itens diversos, como a grade da tela inicial e o plano de fundo. Ainda, com ele você pode ocultar apps por meio de função nativa do aplicativo.

5 de 9 Com o POCO Launcher 2 é possível conferir estilo do Pocophone a qualquer aparelho — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Com o POCO Launcher 2 é possível conferir estilo do Pocophone a qualquer aparelho — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Niagara Launcher

O Niagara Launcher é um inicializador gratuito disponível na Google Play Store. O app simplifica a bandeja de aplicativos em formato de lista, que pode ser pesquisada por meio das letras do alfabeto. Com ele, também é possível selecionar os aplicativos mais usados para mantê-los na página inicial, enquanto os outros podem ser acessados pela lista localizada na barra lateral da tela. Outra alternativa do app é conseguir visualizar e responder às notificações diretamente na tela inicial.

Vale ressaltar que o Niagara também oferece opções diversas de personalização para o celular, como pacote de ícones, fontes e papéis de parede inéditos.

6 de 9 O Niagara Launcher é opção minimalista para organizar e adaptar apps — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes O Niagara Launcher é opção minimalista para organizar e adaptar apps — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Olauncher

Em estilo minimalista, o Olauncher é um launcher que dispõe a bandeja de aplicativos em formato de lista e oculta os ícones, de forma a manter apenas o nome de cada app na tela. Por isso, o sistema é leve e ocupa pouca memória, o que pode ser uma boa opção para celulares com processamento mais lento.

Assim como o launcher anterior, ele apresenta a opção de inserir, logo na tela inicial, os aplicativos mais utilizados. Já para acessar o restante dos serviços, basta deslizar a tela para cima. Da mesma forma, o Olauncher também apresenta papéis de parede exclusivos.

7 de 9 Obtenha lista de apps em formato básico com o Olauncher — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Obtenha lista de apps em formato básico com o Olauncher — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

O Nova Launcher é um aplicativo gratuito de inicializador disponível para Android que permite personalizar ícones, widgets e temas de muitas maneiras. É possível, por exemplo, configurar gestos -como deslizar e pinçar para realizar ações na tela inicial. Com o app, também dá para ocultar a barra de configuração rápida do celular e reorganizar os aplicativos por subpastas e categorias.

Outro diferencial do sistema é que ele oferece modo noturno e tema escuro, ambos com a possibilidade de serem ajustados para serem ativados automaticamente no celular.

8 de 9 Nova Launcher é opção de aplicativo que permite personalizar e configurar Android de muitas maneiras — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Nova Launcher é opção de aplicativo que permite personalizar e configurar Android de muitas maneiras — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

7. Before Launcher

O sistema Before Launcher apresenta, já na área principal, a lista dos apps mais usados e a bandeja de serviços que pode ser acessada por meio de lista, com ícones minimizados. O launcher também oferece a opção de filtrar notificações por relevância, para ficarem (ou não) visíveis o tempo todo na tela.

Vale lembrar que o serviço não apresenta muitas opções de personalização, mas a ideia é que ele funciona como uma versão mais leve de inicializador, ocupando pouca memória. O Before Launcher é gratuito para uso, mas apresenta uma versão premium que oferece a possibilidade de adicionar pastas para guardar aplicativos e alterar o tamanho da fonte. A opção custa R$ 14,99, em pagamento único.

9 de 9 Before Launcher também dispõe apps em formato de lista com versão minimalista — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Before Launcher também dispõe apps em formato de lista com versão minimalista — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Veja também: Como gravar a tela do celular Android em vídeo