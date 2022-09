Aniversário Submarino: Galaxy S20 ainda é opção para quem procura novo aparelho

O Submarino está em festa! E, para celebrar o aniversário, a marca oferece uma seleção de itens com desconto e produtos com até 50% de cashback pagando com o app Ame até as 12h do próximo dia 19. Para quem está em busca de um celular novo, o G alaxy S20, top de linha lançado em 2020 pela Samsung, ainda é uma ótima opção e pode ser encontrado no Submarino por menos de R$ 2 mil – confira as vantagens do aparelho abaixo.

Quais são as vantagens do Galaxy S20?

O Galaxy S20 desembarcou no Brasil em 2020 trazendo câmera de 64 MP e tela de 120 Hz – atributos que seguem atuais. O modelo de entrada da linha S perdeu espaço para outros aparelhos da marca, como o irmão mais barato Galaxy S20 FE, anunciado meses depois.

Design

Assim como demais modelos da linha S20, as câmeras principais aparecem em destaque na parte traseira do aparelho. Já o sensor para selfies está localizado num pequeno furo centralizado na região superior da tela. O aparelho chegou ao Brasil em três cores: preto, azul e rosa.

Com um design que possui a assinatura premium da Samsung, o S20 utiliza estrutura em alumínio e vidro com proteção Gorilla Glass 6, que garante proteção contra impactos e riscos. Já para os cuidados com água e poeira, o celular conta com a certificação IP68, que garante que o aparelho possa ser submerso em 1,5 metro por até 30 minutos.

Tela

A tela de 6,2 polegadas em resolução Quad HD+ (3200 x 1440 pixels) tem tecnologia Dynamic AMOLED 2X, que é uma evolução das telas de Amoled e apresenta mais brilho, cores mais intensas e melhor contraste. Como comparativo, a densidade de 563 ppi é superior até mesmo do que de seu sucessor, o Galaxy S21.

Além disso, a tela possui uma taxa de atualização que pode chegar a 120 Hz. Isso significa que as imagens serão reproduzidas de maneira mais fluida, otimizando o desempenho durante a reprodução de jogos, filmes ou séries.

Câmeras

Entre os destaques do conjunto de câmeras do Galaxy S20, está a câmera teleobjetiva de 64 MP, que deve garantir aproximação e qualidade em fotos tiradas à distância. Além disso, o aparelho conta também com outros dois sensores de 12 MP: um principal e um ultra wide, que é capaz de capturar as fotos em um ângulo maior que o convencional. A câmera de selfies possui 10 MP.

O conjunto de câmeras conta ainda com estabilização digital (EIS) e óptica (OIS) das imagens. O S20 também pode filmar em 8K a 24 quadros por segundo (FPS) e em 4K a até 60 fps, características que aparecem predominantemente em modelos premium.

Armazenamento

Os 128 GB de armazenamento do Galaxy S20 são o bastante para evitar preocupações com falta de memória. Caso essa quantia não seja o suficiente para o usuário guardar suas fotos, vídeos e apps, é possível utilizar um cartão micro USB de até 1 TB para auxiliar. O cartão ocupa a gaveta híbrida do SIM card.

Processador e memória RAM

Apesar de o aparelho ser vendido em outros mercados com dois tipos de processador, a única versão que chegou ao Brasil foi a equipada com o Exynos 990, fabricado pela própria Samsung. O chip de oito núcleos chega a 2,73 GHz. Esta diferença já foi motivo de reclamação dos fãs da marca. Inclusive, a Samsung "corrigiu" o problema no lançamento do Galaxy S20 FE, que passou a contar com processadores Snapdragon.

O Exynos 990 deve garantir boa performance e economia de energia, uma vez que quatro dos núcleos operam em uma velocidade mais baixa. O aparelho também deve funcionar sem engasgos, pois conta com 8 GB de memória RAM, mais do que o suficiente para realizar atividades cotidianas sem esforço.

Bateria

A bateria de 4.000 mAh deve garantir pelo menos um dia inteiro longe da tomada. Além disso, o Galaxy S20 conta com recurso de otimização do uso da bateria e carregamento rápido de 25W para carregador com fio e 15W para carregador sem fio (Qi).

O telefone pode repassar energia para outros telefones ou acessórios como os Galaxy Buds por meio do recurso PowerShare.

Versão do sistema

Rodando Android 10 de fábrica, o Galaxy S20 conta com atualização para o Android 11 desde o momento da compra. O update foi liberado no final de 2020. Tendo em vista que a Samsung prometeu pelo menos quatro anos de sistema atualizado, o aparelho deve receber novidades até meados de 2023. Além disso, a personalização do sistema Android feita pela Samsung já está em sua versão 3.0, a mais atual do One UI.

Recursos extras

O Galaxy S20 apresenta alguns recursos adicionais interessantes, apesar de não exclusivos. O primeiro diz respeito à biometria: o celular possui sensor ultrassônico integrado ao display. A tecnologia é mais precisa e resistente do que sensores embutidos em aparelhos mais simples, como o Galaxy S20 FE, que conta com sensor óptico.

O Samsung Dex é particularmente interessante para quem busca mais produtividade. A tecnologia cria conexão sem fio com smart TVs, monitores ou notebooks. O modo desktop, aliado a teclado e mouse, elimina a necessidade de um computador de mesa. O recurso pode ser utilizado também via cabo.

Por fim, o aparelho conta com conexão 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC, muito útil em pagamentos por aproximação. A Samsung também equipou o aparelho com chip UWB, que oferece conexões mais fortes que Bluetooth e Wi-Fi. Confira todas as especificações do aparelho clicando aqui.

