Aparelhos que transformam sua TV em Smart em 2022

Se você tem uma TV mais antiga, que não é conectada com a Internet, mas que ainda tem boa qualidade de imagem e som, existem algumas opções para deixá-la mais "smart". Com esses dispositivos, você poderá assistir a conteúdos de serviços de streaming sem precisar gastar com uma nova Smart TV agora. A Americanas apresenta alguns desses aparelhos.

Além de monitores e televisões mais antigas, as dicas de aparelhos do tipo TV box ou Smart TV box também servem para monitores ou para uma Smart TV lançada há alguns anos e que deixou de receber atualizações do fabricante. É comum que os serviços de streaming não disponibilizem aplicativos para TVs antigas, deixando o consumidor sem acesso a seus filmes, séries e esportes, mesmo com uma TV conectada.

Existem diversas opções de aparelhos "media center" no mercado que funcionam para quem possui um monitor ou TV com tela de LED, LCD ou plasma. Porém, praticamente todos exigem uma entrada HDMI. Para aparelhos mais antigos, que não possuem essa porta, você pode comprar um adaptador ou conversor de AV para HDMI, que vai quebrar um galho enquanto se organiza para investir em uma Smart TV moderna. Leia sobre os melhores aparelhos do tipo Smart TV box na lista abaixo.

Google Chromecast

O Chromecast é o media center do Google, disponível no mercado há vários anos. O modelo mais popular é o Chromecast 3, que deve ser espetado na porta HDMI da sua TV e conectado à tomada. Um detalhe importante é que esse aparelhinho espelha na TV conteúdos de aplicativos de um celular ou tablet.

Ou seja, você precisa ter todos os apps dos serviços que assina instalados no seu dispositivo móvel e estar com ele em mãos na hora de assistir qualquer coisa na TV, porque o Chromecast 3 não possui controle remoto. É essencial também estar conectado na mesma rede Wi-Fi em que o dispositivo foi configurado. A exibição é em qualidade Full HD.

Chromecast 4

O Chromecast 4 (ou Chromecast com Google TV) opera de forma independente e tem controle remoto próprio. Isso significa que, além de espelhar os conteúdos do celular ou tablet para a TV, ele conta com um sistema operacional interno, o Google TV, para exibir imagens na TV em resolução 4K.

Com isso, você também deve instalar os aplicativos dos serviços que assina no aparelhinho (o que é mais fácil de fazer com seu celular em mãos, na maioria dos apps). Além da resolução 4K, o Chromecast 4 é compatível com Dolby Vision e HDR e possui integração com Google Assistente.

Apple TV

Talvez o TV box mais conhecido no mercado, por ser um dos mais antigos, o dispositivo de streaming da Apple é um dos mais completos e com a melhor navegação, mesmo que você não tenha um iPhone ou iPad. Toda a configuração e operação no dia a dia é feita com o controle remoto minimalista da marca.

Diferentemente do Chromecast, que fica pendurado atrás da TV, o Apple TV é uma caixinha feita para ficar exposta no seu móvel, ao lado ou embaixo da televisão.

O modelo mais antigo, Apple TV HD, exibe conteúdos em resolução Full HD, enquanto o Apple TV 4K transmite imagens em Ultra HD 4K com compatibilidade com Dolby Vision e som Dolby Atmos. Eles ainda contam com o recurso AirPlay 2 (hoje também disponível nas Smart TVs mais modernas), para exibir na tela da TV qualquer conteúdo de um iPhone, iPad ou computador Mac.

Mi TV Stick 4K

O modelo mais recente do media center da Xiaomi é o Mi TV Stick 4K, que também consegue exibir imagens em resolução 4K e oferece suporte a Dolby Vision e Dolby Atmos. A versão anterior, que ainda pode ser encontrada no mercado, é mais barata e tem resolução Full HD.

O design do Mi TV Stick não mudou: ele é o menor dos dispositivos, bem parecido com um pen-drive que você espeta em uma porta HDMI da TV ou monitor e usa alimentação por USB. Ambos os modelos contam com controle remoto e rodam Android TV. Vale apontar que o Mi TV Stick possui o recurso de Chromecast embutido (assim como diversas Smart TV mais modernas), o que possibilita espelhar conteúdo de celulares para a tela grande.

Roku Express 4K+

O Roku Express também recebeu uma atualização recentemente, com o lançamento do Roku Express 4K+, mas o design ficou similar. O diferencial desse aparelho é o sistema próprio, Roku TV, que promete ser mais acessível para o usuário acostumado com o consumo tradicional de TV, com buscas e interface simplificadas.

Para todos esses dispositivos, vale ressaltar que só vale a pena investir nas versões 4K se você possui uma TV ou um monitor com resolução Ultra HD 4K. Em telas mais antigas, os aparelhinhos vão identificar a resolução máxima e exibir o conteúdo na qualidade suportada.

Smart TV Box, Android TV e outras marcas

Enquanto a Apple TV é a opção mais cara, Chromecast, Mi TV Stick e Roku Express são concorrentes diretos com custo-benefício interessante. Mas, além desses aparelhos, o consumidor também encontra outras marcas e modelos de caixinhas de streaming que transformam qualquer TV e monitor em Smart TV.

Muitos desses dispositivos possuem sistema navegável e até controle remoto. Eles costumam ser as opções mais baratas no mercado, com preço abaixo dos concorrentes de marcas reconhecidas. Porém, é recomendável verificar o sistema utilizado e os aplicativos disponíveis, para não gastar com um produto que não vai atender às suas necessidades.

Videogames como media centers

Outra solução para deixar sua TV conectada é com uma categoria de produto que, há alguns anos, se propôs a ser a central de mídia das casas: os videogames. Desde a geração passada, os consoles permitem instalar aplicativos de serviços de streaming e assistir a filmes, séries e outros programas sem problema.

Assim, você pode usar um Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Playstation 4 ou PS5 para mais do que jogar. Inclusive, como todos eles possuem entrada para cabo de rede, é provável que o sinal da Internet esteja mais estável e os aplicativos de streaming rodem com mais qualidade. A escolha de serviços e dos filmes e séries é toda feita com o controle dos videogames.

Visite a Americanas para encontrar todos esses dispositivos conectados e para pesquisar sua nova Smart TV.