App adiciona o Dynamic Island do iPhone 14 Pro ao Android; saiba usar

As configurações do app permitem alterar a posição, tamanho e arredondamento das bordas do balão flutuante. No entanto, alguns ajustes só podem ser realizados na versão Pro do app, que custa R$ 24,99. Isso inclui a capacidade de exibir as animações também na tela de bloqueio, expandir o pop-up com toque longo e definir o tempo de exibição do balão.