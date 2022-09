App da NBA ganha nova versão com feed 'tipo TikTok'; veja detalhes

A NBA , a liga nacional de basquete dos Estados Unidos (EUA), ganhou uma nova versão do seu aplicativo para celulares iPhone ( iOS ) e Android nesta terça-feira (27), que substitui o antigo NBA League Pass. Agora, o app gratuito tem um feed 'Para Você' no estilo TikTok , com vídeos na vertical e conteúdo personalizado de acordo com as suas equipes favoritas e com a sua interação no aplicativo. Ainda, outra novidade anunciada hoje é um novo programa global de afiliação, o NBA ID, que é gratuito e permite sincronizar diferentes produtos em uma só conta. A seguir, saiba mais detalhes sobre o novo app.

Uma das principais novidades do novo app da NBA é o feed, que agora é personalizado de acordo com o seu uso e suas ligas favoritas, com vídeos feitos na vertical. Para fazer isso é bem simples: logo ao baixar o app e criar um NBA ID, você deve escolher quais são as equipes de que mais gosta, selecionando ainda os seus jogadores prediletos. O feed, então, mostrará os conteúdos que mais tenham a ver com as suas preferências, incluindo vídeos de grandes momentos dos jogos e atuações decisivas.

O novo app tem também uma aba no estilo dos Stories do Instagram, com conteúdos como transmissão ao vivo de partidas e destaques de jogos que tenham acontecido no dia. Outro recurso interessante e que pode facilitar a vida de quem acompanha a NBA é a possibilidade de ativar notificações no aplicativo para que, toda vez que uma partida inicie, o seu celular seja notificado. Não se sabe até o momento se será possível incluir essas notificações diretamente no app de calendário.

No app também os fãs da NBA também poderão acessar alguns conteúdos exclusivos, em uma dinâmica nomeada "Gameday Experience" ("experiência do dia de jogo", em tradução livre). Desse modo, mais do que apenas assistir aos jogos, será possível também acompanhar ao vivo as coletivas de imprensa pré e pós partidas, e quem tiver League Pass terá acesso ainda aos shows que ocorram no pré-game.

Em relação ao novo sistema de ID da NBA, embora seja gratuito, com ele é possível adquirir alguns produtos da liga por valores mais baixos do que o usual - como o NBA League Pass, que dá acesso aos jogos ao vivo e a outros conteúdos. De acordo com o que foi divulgado, para este momento, o pacote padrão, que permite uma tela apenas, custa R$ 50,99 por mês (sendo R$ 305,99 para temporada completa), e o pacote premium, de duas telas, está por por R$ 65,99 mensais (R$ 395,99 para temporada completa).

Documentários sobre as ligas e conteúdos de influencers

Além do feed TikTok e das partidas ao vivo, o novo app da NBA também dá acesso às produções originais da liga estadunidense, como documentários sobre as diferentes equipes e vídeos dos bastidores dos jogos. Para esse primeiro momento, será lançado o Gold Blooded, série que conta em sete capítulos a história do Golden State até a vitória em 2022.

Ainda, de acordo com o que foi divulgado até o momento, o aplicativo contará com uma parte de "estilo de vida", que abordará diferentes aspectos culturais - como lifestyle e preferências de moda, música etc. - dos jogadores dos times. Esse conteúdo será feito por influencers e especialistas nas ligas, e envolverá nomes de peso no meio, como Ben Taylor, Kris London, Lethal Shooter e Devin Williams.

Para quem curte apostar, o app também terá transmissões semanais com o especialista em apostas Tim Doyle, que comentará os cenários e as melhores possibilidades. Outra novidade interessante aqui é o acesso a diferentes ângulos de câmera, que dará mais controle do que é visto e será disponibilizado somente para usuários do League Pass.

Vale mencionar ainda o acesso ao acervo da NBA, que incluirá cerca de 500 jogos clássicos de toda a história das ligas em uma aba chamada Cofre da NBA. O app está disponível apenas em inglês até o momento e pode ser baixado já hoje na App Store (iPhone) e Google Play Store (Android).

