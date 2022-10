App do Itaú fora do ar? Aplicativo apresenta problemas e sequer faz login

O aplicativo do Banco Itaú está fora do ar na manhã desta sexta-feira (30). Nas redes sociais, como o Twitter , diversos usuários reclamam que não estão conseguindo logar no serviço para ver ser saldos e realizar transações. Nesta quinta-feira (29), o app já havia apresentado instabilidade na função de Pix . Hoje, no entanto, o serviço amanheceu totalmente fora do ar.

Ao abrir o app, a equipe do TechTudo se deparou com um aviso de erro antes mesmo de solicitar o login. "Ops! Desculpe-nos. Estamos melhorando nossos serviços. Tente novamente mais tarde", dizia o alerta. A mensagem reapareceu inúmeras vezes, após diversas tentativas de acessos. Os testes foram feitos em um iPhone (iOS). O login via navegador de Internet também falhou em nossas tentativas. Por fim, a instabilidade afetaria ainda usuários do Android, segundo relatos de usuários na Internet.

De acordo o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, as primeiras notificações de usuários que apontaram problemas no serviço surgiram por volta das 5h20 desta manhã. Às 8h, foram registradas mais de 1.8 mil notificações. O número seguia acima de 1 mil no momento da apuração desta matéria.

Já o Google Trends, que acompanha as buscas das pessoas na Internet, aponta aumento no interesse do público sobre o tema "Itaú" justamente a partir das 5h. Buscas como "Itaú fora do ar" e "Itaú erro" tiveram aumento repentino nas últimas quatro horas.

Nas redes sociais, é possível encontrar diversas queixas sobre o problema. Muitos usuários reclamam, pois hoje é um dia de pagamento em várias instituições e empresas. Vale lembrar que nesta sexta-feira (30) o último lote da restituição do Imposto de Renda também está sendo pago aos contribuintes.

O que diz Banco Itaú sobre a instabilidade no aplicativo

O TechTudo entrou em contato com o Itaú para entender a falha e ter uma previsão sobre o retorno do serviço. "O Itaú Unibanco informa que o acesso aos seus canais digitais apresentou instabilidade nesta manhã. O banco pede desculpas e informa que esses canais estão sendo restabelecidos gradativamente”, respondeu a instituição. No Twitter, o perfil do banco já havia confirmado a instabilidade mais cedo.

