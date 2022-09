App 'limpa' anúncios do Instagram, mas pode banir sua conta; entenda

O Instagram pode ter anúncios e publicações sugeridas removidas a partir de um aplicativo externo, criado com o código-base da rede social. Disponível para celulares Android , o The OG App apresenta processo de login com o mesmo sistema da plataforma da Meta e, dessa forma, é possível utilizá-lo quase do mesmo modo, com todos os seguidores e conteúdos exibidos normalmente. O serviço foi criado para oferecer uma forma de usar o Instagram sem ter que lidar com atualizações indesejadas - que incluem, por exemplo, Reels excessivos.

É importante frisar que, nesta quinta-feira (29), a Meta anunciou que o app viola os termos de uso do Instagram e, por isso, estariam fazendo todas as ações possíveis em relação a ele. A Apple também baniu o aplicativo de sua loja App Store e, por isso, por enquanto, ele só pode ser utilizado em celulares Android. Nas próximas linhas, saiba tudo sobre o app e se é uma boa ideia utilizá-lo.

1 de 2 Aplicativo criado como alternativa ao Instagram oferece opção de remover reels — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Aplicativo criado como alternativa ao Instagram oferece opção de remover reels — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

Para usar o aplicativo, é preciso baixá-lo e, então, inserir os mesmos dados usados para login no Instagram. Assim como na rede oficial, os Stories podem ser vistos na área superior e as publicações podem ser visualizadas ao rolar o feed principal. Embaixo, o sistema exibe um menu, que inclui “Feed inicial”, “Reels”, “Explorar” e “Perfil". Para criar o feed personalizado, basta ir à página inicial, tocar em “Edit”, digitar o nome do novo feed e adicionar as contas desejadas.

Caso queira usar outras funcionalidades extras, como para remover Reels ou impedir novas atualizações de postagens, é preciso ir ao seu perfil pessoal e, então, tocar no ícone de engrenagem, localizado no canto superior direito.

Os desenvolvedores do serviço, Ansh Nanda e Hardik Patil, disseram ao portal TechCrunch que a ideia de criar o aplicativo era devolver o controle do Instagram aos usuários. “Vimos nossos amigos e familiares sendo afetados pelas mídias sociais e até excluindo aplicativos porque não tinham opções suficientes para modificar o que veem. Queríamos colocar os usuários, e não os anunciantes, em primeiro lugar com este aplicativo. Começamos com o Instagram porque achamos que o aplicativo tem o relacionamento mais tóxico com seus usuários”, declararam.

Eles ainda afirmaram ao portal que, em breve, pretendem inserir mais recursos - como feeds personalizados com contas privadas, downloads de Stories para serem vistos offline e opção de feeds colaborativos.

2 de 2 Instagram home foto 3 — Foto: Reprodução/Unsplash Instagram home foto 3 — Foto: Reprodução/Unsplash

A princípio, The OG App foi criado tanto para Android, quanto para iPhone (iOS). Porém, na última quarta-feira (28), o serviço foi retirado da App Store. O motivo teria sido porque a empresa estaria utilizando alguma API privada do Instagram, o que viola as regras da loja. Ainda, enquanto ainda estava disponível na plataforma, alguns usuários também questionaram a quantidade de dados coletados pelo app. Contudo, a empresa afirmou que a coleta é a mesma do Instagram, pois o processo de entrada é feito com o sistema oficial da rede.

Dessa forma, ao inserir as credenciais de login e senha, o usuário não estaria entregando os dados ao OG App, e sim ao Instagram. Porém, é preciso ficar atento porque, como o uso do aplicativo fere as diretrizes do Instagram, é possível que sua conta seja banida ao usá-lo. Além disso, a OG App afirmou que está recebendo retaliações da Meta e todos os perfis pessoais dos desenvolvedores da empresa foram banidos do Instagram e Facebook. Por isso, o ideal por enquanto é não utilizar o app.

