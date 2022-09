App Next fora do ar? Usuários do banco digital relatam falha no serviço

O app do banco Next está fora do ar nesta terça-feira (6) e os usuários não conseguem abrir o serviço para realizar transações ou visualizar informações pessoais. Ao tentarem acessar o banco digital, clientes encontram a seguinte mensagem: "Estamos em manutenção temporária. Por favor, tente mais tarde!". Segundo o Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços online, o aplicativo do banco começou a registrar reclamações às 7h e, no Twitter , relatos apontam que a falha persiste.

O TechTudo entrou em contato com a equipe do Next para saber a previsão para o serviço voltar. Ao site, a empresa informou que "o aplicativo Next apresentou instabilidade para alguns usuários pela manhã, que já está 100% solucionada. Os clientes puderam realizar suas transações financeiras utilizando o site de contingência.".

1 de 2 Banco Next entra em manutenção e usuários reclamam de instabilidade — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Banco Next entra em manutenção e usuários reclamam de instabilidade — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

De acordo com os dados do Downdetector, os registros relacionados ao banco Next começaram às 7h (horário de Brasília). No entanto, esse número atingiu um pico de 77 notificações às 09h00. Reclamações de falhas para fazer pagamentos ou até mesmo acessar o aplicativo, aparecem nos comentários da plataforma.

2 de 2 Banco Next apresenta instabilidade nessa quarta-feira e Downdetector aponta horários de pico de reclamações — Foto: Reprodução/TechTudo Banco Next apresenta instabilidade nessa quarta-feira e Downdetector aponta horários de pico de reclamações — Foto: Reprodução/TechTudo

O Google Trends também oferece dados de que as buscas relacionadas ao banco digital crescem no momento. Segundo a plataforma, o termo "next em manutenção" apresenta um aumento repentino nas últimas 4 horas. Além disso, frases como "next fora do ar hoje 2022" e "next fora do ar" também estão em alta no buscador.

Ainda, usuários do banco digital estão comentando sobre a instabilidade do serviço no Twitter. Algumas das reclamações são: "Next entrou em manutenção em pleno quinto dia útil" e "O banco Next passa mais tempo fora do ar do que funcionando". A equipe do serviço está respondendo com o seguinte pronunciamento: "Desculpe por isso, a nossa equipe está trabalhando para normalizar os acessos. Enquanto isso, você pode acessar através do desktop pelo site para consultar saldo, fazer transferência ou pagar boleto".

