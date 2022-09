Apple aumenta preços de serviços no Brasil; veja novos valores

A Apple, sem alarde, aumentou os preços de alguns dos seus serviços digitais para os consumidores do Brasil. Apple Music, Apple TV+ e Apple One tiveram os valores dos seus diferentes planos e pacotes reajustados, em variações que chegam a até 50% do cobrado anteriormente. A empresa não avisou oficialmente os consumidores sobre a atualização tarifária, mas os novos preços podem ser encontrados no site oficial da marca desde a noite da última segunda-feira (19).