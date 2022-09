Apple prepara iPhone Ultra para o próximo ano; saiba o que esperar

Assim como o recém-lançado Apple Watch Ultra , a Apple pode adotar o termo “Ultra” na versão mais cara do iPhone no próximo ano, de acordo com a análise de Mark Gurman, em publicação na Bloomberg no último domingo (15). Desta forma, o provável iPhone 15 Pro Max poderá ser chamado, então, de iPhone 15 Ultra. O analista também espera que a próxima linha tenha porta USB-C, que é comum entre os celulares Android .

Desde 2019 a Apple vem utilizando a marcação “Pro” e “Pro Max” para designar os smartphones premium da série, que trazem as tecnologias de ponta da empresa. De acordo com a análise do site Engadget, essa troca pela palavra “Ultra” faria sentido, uma vez que a Apple já adota o termo para o seu smartwatch, desde o lançamento em setembro de 2022.

2 de 2 iPhone 14 Pro pode ser o último com a nomenclatura "Pro Max" — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro pode ser o último com a nomenclatura "Pro Max" — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Vale lembrar também que a Apple retornou com o termo “Plus”, que não utilizava desde 2017, para designar uma variação do iPhone 14, também lançado no começo deste mês. Por outro lado, o mais recente lançamento abandonou o “Mini”, que não teve muita procura nas duas edições anteriores. Diante disso tudo, ainda não tem como prever qual será o portfólio completo de modelos do iPhone 15.

Toda a linha do iPhone 15 deve ter a entrada USB-C no lugar do Lightning, para atender aos novos padrões exigidos pela União Europeia. O debate sobre a padronização das conexões também já foi iniciado nos Estados Unidos.

Por fim, vale dizer que Ross Young, analista de telas para smartphones e reconhecido vazador, também já especulou que o iPhone 15 convencional poderia vir com o recurso Dynamic Island, que, este ano, está disponível somente no entalhe do iPhone 14 Pro em diante.

Gurman é reconhecido por sempre trazer notícias em primeira mão sobre os produtos da Gigante de Cupertino e acertar vários dos rumores que ventilam na imprensa internacional. De qualquer forma, vale lembrar que a Apple não comentou nenhuma dessas informações, e, por enquanto, tudo deve ser tratado como rumor.

Com informações de Bloomberg e Engadget