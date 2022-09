Apple TV ganha novo sistema: conheça as novidades do tvOS 16

Os usuários da Apple TV já podem aproveitar os novos recursos do tvOS 16. Na última segunda-feira (12), o sistema operacional ficou disponível para atualização após três meses de testes. Entre as novidades estão funções como áudio espacial com os AirPods, notificações de esportes, compatibilidade com vários idiomas, suporte ao HDR10+ e controles auxiliares para videogame. Tanto usuários da primeira geração da Apple TV quanto os da segunda geração já podem atualizar para a nova versão do sistema.