Apple Watch Ultra: bateria ‘monstro’ é 76% maior que no Apple Watch 8

O Apple Watch Ultra possui bateria com capacidade 76% maior do que do Apple Watch 8 de 45 mm, de acordo com o banco de dados do órgão chinês responsável pelas certificações obrigatórias de produtos eletrônicos. O documento veio a público por meio do site MySmartPrice nesta terça-feira (13). Vale ressaltar que ambos os smartwatches foram anunciados pela Apple no dia 7 de setembro, quando também foi apresentada a linha do iPhone 14, que é composta por quatro modelos de celulares.