Apple Watch Ultra: smartwatch leva marretadas em teste de durabilidade

O smartwatch topo de linha possui uma camada de cristal de safira na tela que tende a oferecer essa proteção extra contra batidas e quedas. Ao cair de uma altura de mais ou menos 1,5 metro, como demonstrado no vídeo, o display sai totalmente ileso, porém, a carcaça sofre algumas pequenas alterações. Com os pregos, o Apple Watch Ultra não apresentou danos aparentes.

No teste da marreta, a tela de cristal de safira aguentou bem as primeiras batidas, tanto que a mesa rachou antes do relógio. Na sequência das marretadas, o Apple Watch Ultra parou de funcionar e não ligava mais, porém, a tela ainda permanecia intacta. Só depois de o youtuber intensificar as pancadas foi que o display finalmente rachou em vários pontos.

O Apple Watch Ultra foi apresentado ao mundo em 7 de setembro, na mesma data do lançamento da linha do iPhone 14 e do Apple Watch 8. O maior relógio inteligente já feito pela Apple possui caixa de titânio de 49 mm e promete até 36 horas de autonomia por conta da sua bateria de 542 mAh. Para se ter uma ideia do quão gigante ela é, a oitava edição do relógio, apresentada no mesmo dia, tem apenas 308 mAh.