As entranhas do iPhone 14 Pro Max: veja imagens do interior do celular

Nas linhas a seguir, veja a galeria de fotos com as primeiras imagens do lançamento da Apple numa perspectiva bastante diferente – ou seja, os componente no interior do telefone. A nova geração do iPhone se destaca pelo inédito processador A16 Bionic, design do acabamento em alumínio aeroespacial e a entrada Lightning. O dispositivo chega ao mercado nas cores azul, roxo, meia-noite, estelar e vermelho.