Assassin's Creed e Red Dead Redemption 2 estão mais baratos na semana

Já a plataforma Steam, da Valve, se destaca com jogos para PC mais baratos. Entre os destaques está Mass Effect Legendary Edition, que traz toda a trilogia remasterizada em 4K e com seus DLCs. Além disso, os usuários também têm a oportunidade de economizar em nomes como Hunt Showdown e A Plague Tale: Innocence. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 4 Às vésperas de anúncios, franquia Assassin's Creed traz grandes descontos nas lojas digitais — Foto: Divulgação/Ubisoft Às vésperas de anúncios, franquia Assassin's Creed traz grandes descontos nas lojas digitais — Foto: Divulgação/Ubisoft

PlayStation

Até o dia 14 de setembro, é possível comprar edições especiais e expansões na promoção Sessão de Jogos Estendida, que traz nomes populares até pela metade do preço. Entre os destaques estão Marvel’s Spider-Man, GTA 5 e a Edição Especial de Devil May Cry 5, que traz melhorias para a nova geração de consoles e Vergil como um personagem selecionável. Veja as principais ofertas a seguir:

2 de 4 Dawn of Ragnarok é a primeira expansão do segundo ano de Assassin's Creed Valhalla — Foto: Divulgação/Ubisoft Dawn of Ragnarok é a primeira expansão do segundo ano de Assassin's Creed Valhalla — Foto: Divulgação/Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 92,36;

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok - R$ 99,95;

Assassin’s Creed Odyssey - R$ 39,99;

Assassin’s Creed Origins - R$ 29,98;

Marvel’s Spider-Man - R$ 99,75;

GTA 5: Edição Premium - R$ 79,95;

Devil May Cry 5: Special Edition - R$ 82,45;

Persona 5 Royal - R$ 99,96;

Resident Evil Village - R$ 138,37;

Mafia: Trilogy - R$ 99,96.

Xbox

A loja digital da Microsoft chama a atenção pela variedade, com a possibilidade de pagar mais barato em Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Dead By Daylight e Marvel’s Guardians of the Galaxy, que foi bastante aclamado pela crítica especializada no ano passado. Confira esses e mais títulos em oferta logo abaixo:

3 de 4 Mortal Kombat 11 é uma das franquias mais clássicas dos jogos de luta — Foto: Divulgação/Steam Mortal Kombat 11 é uma das franquias mais clássicas dos jogos de luta — Foto: Divulgação/Steam

Red Dead Redemption 2 - R$ 99,98;

Mortal Kombat 11 - R$ 39,99;

Far Cry 6 - R$ 135,98;

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - R$ 125,00;

Dead By Daylight - R$ 31.60;

Marvel’s Guardians of the Galaxy - R$ 149,97;

Rainbow Six Extraction - R$ 99,97;

Amnesia: Collection - R$ 6,20;

Life is Strange: True Colors - R$ 149,97;

Immortals Fenyx Rising - R$ 69,98.

Steam

A plataforma Steam, da Valve, é referência em jogos para computadores e é particularmente conhecida pelas suas ofertas sazonais, que abarcam milhares de títulos do catálogo. No entanto, suas promoções semanais também não ficam atrás e incluem Star Wars Jedi: Fallen Order, Rainbow Six Siege e Titanfall 2 , cujo universo deu origem ao famoso Battle Royale Apex Legends. Confira os destaques da Steam nas linhas a seguir:

4 de 4 Red Dead Redemption 2 impressiona com atenção aos detalhes e por trazer o maior mundo já criado pela Rockstar Games — Foto: Divulgação/Rockstar Games Red Dead Redemption 2 impressiona com atenção aos detalhes e por trazer o maior mundo já criado pela Rockstar Games — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Mass Effect Legendary Edition - R$ 102,09;

Hunt: Showdown - R$ 44,50;

A Plague Tale: Innocence - R$ 25,98;

Star Wars Jedi: Fallen Order - R$ 47,80;

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - R$ 29,69;

Titanfall 2 - R$ 14,24;

Mafia Definitive Edition - R$ 80,46;

Red Dead Redemption 2 - R$ 119,50;

Orcs Must Die 3 - R$ 19,13;

Death’s Door - R$ 24,97.