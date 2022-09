Autodesk mira computação em nuvem como futuro da construção e entretenimento

A Autodesk University, conferência sobre inovação e criação, acontece entre os dias 27 e 29 de setembro em Nova Orleans, nos EUA. Durante a introdução do evento, a empresa, famosa por suas soluções de software para construção civil, design e arquitetura, como AutoCAD , trouxe uma visão das mudanças que está prevendo para o futuro, com foco em troca de informação por meio da computação em nuvem. As principais preocupações trazidas pela Autodesk incluem como conectar e ajudar as pessoas e empresas a trabalharem melhor, inclusive na era pós-pandemia.

Em apresentação introdutória do evento, o CEO da companhia, Andrew Anagnost, abordou como a transformação digital impacta o trabalho e dia a dia das pessoas e empresas, deixando claro que um dos principais focos da Autodesk para o futuro é criar uma maior integração e facilidade na troca de dados entre os softwares da companhia. “Nós precisamos considerar diferentes formas de compartilhar os seus dados”, afirmou o executivo.

Autodesk University: o CEO Andrew Anagnost apresenta keynote sobre o futuro da empresa

Andrew, então, introduziu os três pilares em computação em nuvem que a empresa pretende abordar nos próximos anos: Autodesk Flow, focada na indústria de mídia e entretenimento; Fusion, para a manufaturas e indústria fabril; e Forma, voltada para arquitetura, engenharia e construção civil.

Andrew Anagnost, CEO da Autodesk, fala sobre os principais programas da empresa, como AutoCAD, Inventor, Maya e Revit

Autodesk Forma

O serviço de computação em nuvem da Autodesk com foco em construção, engenharia e arquitetura é a Forma. A plataforma pretende unificar a modelagem da informação da construção (chamada de BIM) com os processos de criação e design, tornando mais fácil a utilização do BIM no planejamento dos processos ainda em estágios iniciais de alguma construção. Por meio deste serviço, a empresa pretende desenvolver ainda mais a automação e a ação de inteligência artificial para facilitar os processos criativos com base em dados dos usuários, como arquitetos e engenheiros, incluindo em programas populares como o AutoCAD e o Revit.

Autodesk Flow

Com foco na indústria do entretenimento, o Flow tem como objetivo, também por meio da computação em nuvem, conectar as etapas da criação de produções do entretenimento – como animações, efeitos especiais e outros processos da indústria – de forma mais prática, que vá do início à entrega final.

Autodesk e Amazon Studios falam sobre parceria durante o evento Autodesk University

Durante o Autodesk University, Eric Iverson, diretor de estratégia de produtos da Amazon Studios, contou sobre os desafios para a produção de séries como Os Anéis do Poder, trabalhando com times espalhados pelo mundo e ainda com limitações por conta do isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus. Os executivos apontaram como as transformações trazidas pelo Flow pretendem tornar esse processo ainda mais simples e direto, com troca de dados diretamente pela nuvem e com facilidade de trabalho compartilhado por várias pessoas.

Autodesk Fusion

A solução para desenvolvimento de produtos é a Fusion. Por meio da nuvem, o serviço tem a pretensão de trazer maior integração com o uso de programas como Fusion 360 e Prodsmart. “Indústrias precisam de ferramentas que são flexíveis e não rígidas”, pontuou Andrew Anagnost. Por isso, o CEO garante que a Autodesk vai investir em padrões abertos – ou seja, formatos de APIs que possam ser compartilhados e modificados livremente – para simplificar a troca de dados entre as pessoas.

Autodesk apresenta os pilares em computação na nuvem: Fusion, Forma e Flow

Apesar de não apresentar datas de lançamento, preços ou maiores detalhes sobre os serviços, a Autodesk fez questão de apresentar no evento qual é a preocupação para os próximos anos. Com as mudanças trazidas pela pandemia e a evolução da tecnologia, que proporcionaram novas formas de trabalho, a empresa parece estar mirando forte em uso de dados, automação, inteligência artificial e, principalmente, em computação em nuvem.

* O jornalista viajou para New Orleans a convite da Autodesk.

