BGS 2022: veja datas e ingressos da feira com PlayStation e Nintendo

A Brasil Game Show 2022, ou BGS 2022, é a 13ª edição da maior feira de jogos da América Latina. O evento acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, de 6 a 12 de outubro após dois anos sem novas realizações devido à pandemia da Covid-19. Os visitantes poderão aproveitar estandes de gigantes do entretenimento, como PlayStation e Nintendo , além de campeonatos de esports e a estreia mundial do concerto Sonic Symphony, que traz temas clássicos do ouriço da Sega com uma mistura de orquestra e banda de rock para fechar o evento.

Os ingressos individuais estão à venda com preços de meia-entrada a partir de R$ 139,30 para dias úteis ou R$ 209,30 para o fim de semana. Há ainda ingressos do tipo Passaporte, que garante acesso a quatro dias de evento, e Premium, que inclui ainda acesso ao dia exclusivo para imprensa. Veja, nas linhas a seguir, tudo o que você precisa saber sobre a Brasil Game Show 2022.

PlayStation é uma das presenças garantidas na Brasil Game Show 2022 com maior estande da feira

Preço dos ingressos

Assim como nas últimas edições, o preço dos ingressos varia de acordo com o lote disponível, e a tendência é que fique cada vez mais caro conforme o evento se aproxima. A princípio, são três tipos de ingressos: Individual, Passaporte e Premium.

Há ainda combos especiais com três dias pelo preço de dois e o Camarote, que dá acesso antecipado ao evento e a um open drink de energéticos e snacks, com direito a um lounge com massagem e espaço de beleza unissex. Confira, a seguir, os preços de meia-entrada segundo o site oficial:

Individual (dias úteis) : R$ 139,30 (20/09 a 05/10) e R$ 199,00 (06/10 a 12/10);

: R$ 139,30 (20/09 a 05/10) e R$ 199,00 (06/10 a 12/10); Individual (fim de semana) : R$ 209,30 (20/09 a 05/10) e R$ 299,00 (06/10 a 12/10);

: R$ 209,30 (20/09 a 05/10) e R$ 299,00 (06/10 a 12/10); Combo 3 por 2 (10 a 12 de outubro) : R$ 278,60 (20/09 a 05/10) e R$ 398,00 (06/10 a 12/10);

: R$ 278,60 (20/09 a 05/10) e R$ 398,00 (06/10 a 12/10); Passaporte (7 a 10 de outubro) : R$ 559,30 (20/09 a 05/10) e R$ 799,00 (06/10 a 12/10);

: R$ 559,30 (20/09 a 05/10) e R$ 799,00 (06/10 a 12/10); Passaporte (9 a 12 de outubro) : R$ 559,30 (20/09 a 05/10) e R$ 799,00 (06/10 a 12/10);

: R$ 559,30 (20/09 a 05/10) e R$ 799,00 (06/10 a 12/10); Premium : R$ 975,10 (20/09 a 05/10)e R$ 1.393,00 (06/10 a 12/10);

: R$ 975,10 (20/09 a 05/10)e R$ 1.393,00 (06/10 a 12/10); Camarote (dia único) : R$ 700,00 (20/09 a 05/10) e R$ 1.000,50 (06/10 a 12/10);

: R$ 700,00 (20/09 a 05/10) e R$ 1.000,50 (06/10 a 12/10); Camarote (passaporte): R$ 2.625,00 (20/09 a 05/10) e R$ 3.750,00 (06/10 a 12/10).

Todas as pessoas que doarem 1kg de alimento não perecível têm direito à meia-entrada no evento. Além disso, idosos com mais de 60 anos, estudantes com carteirinha original e regularmente matriculados e clientes OuroCard do Banco do Brasil também pagam metade do preço. Já pessoas com deficiência, mediante a apresentação do Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social ou comprovante de aposentadoria por invalidez com documento de identificação original com foto, têm direito à entrada gratuita no evento.

A Brasil Game Show traz várias opções de ingressos no site oficial

Como comprar

Para garantir um ingresso, é preciso acessar a página oficial, em https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/, e selecionar uma das opções disponíveis. Em seguida, pressionando o botão verde “Comprar”, será preciso fazer login na plataforma Ingresse, que também permite login facilitado com uma conta no Facebook. Depois, uma nova janela com todas as opções de ingresso será exibida para que o usuário selecione e continue com a compra.

Por fim, será preciso concordar com o termo de aceite e selecionar a opção de pagamento desejada: boleto bancário ou cartão de crédito, que traz algumas opções de parcelamento com juros.

Ao finalizar a compra, o QR Code do ingresso ficará disponível na conta do usuário no aplicativo Ingresse, que funciona mesmo caso o aparelho esteja offline. No dia do evento, basta apresentar o código na tela do celular com um documento de identificação original com foto.

Nintendo amplia sua presença no mercado brasileiro e confirma participação na BGS 2022

Principais expositores

Em 2022, a Brasil Game Show contará com a presença de duas das principais empresas do mercado de consoles: PlayStation e Nintendo. A primeira promete o maior estande de toda a história do evento, com mais de 1000m² e recorde de estações para jogos considerando todas as suas participações. Já a Nintendo, que se prepara para lançar o Nintendo Switch OLED no Brasil, promete levar os jogos mais recentes do seu catálogo e outras surpresas para os fãs brasileiros. Ainda não há detalhes sobre os jogos disponíveis para teste.

Já a Microsoft, que sempre foi considerada uma presença garantida no evento, anunciou que não comparecerá este ano e pegou os fãs de surpresa. A empresa não deu mais detalhes sobre a sua decisão, alegando apenas que se deu após uma “cuidadosa avaliação” e que segue buscando maneiras de se conectar com os fãs.

No último dia de evento, em 12 de outubro, acontece um concerto ao vivo em celebração ao aniversário de 30 anos de Sonic the Hedgehog: o Sonic Symphony. A Brasil Game Show servirá de palco para a estreia do tour mundial, que promete reviver músicas e trilhas atemporais dos jogos do ouriço.

Além disso, a miHoYo (ou HoYoverse), responsável por Genshin Impact, contará com um estande exclusivo cheio de atrações, com destaque para um dos seus próximos lançamentos: Honkai Star Rail. A Ubisoft também anunciou que estará presente, porém em stands de marcas parceiras. Entre os maiores patrocinadores também estão Twitch, TikTok, YouTube Gaming, Marvel e empresas de hardware e periféricos, tais como: Intel, Logitech, HyperX, Acer, Redragon, Razer, Dell, entre outras.