'Bora Bill': entenda meme que viralizou nas redes sociais

A frase "Bora Bill", repetida diversas vezes por um narrador de futebol amador em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é o mais novo meme da Internet. Na situação, o narrador parece querer incomodar Bill Morais, técnico amador que está ao lado do campo prestando atenção no jogo, já que fala a frase de maneira repetitiva. Além de gritar "Bora Bill", o narrador ainda fala com a família do treinador, dizendo as frases "Bora, filho do Bill" e "Ali a mulher do Bill". O vídeo foi registrado durante uma transmissão realizada pela TV 100 Futuro de Betânia, no Ceará, que transmite jogos de futebol amadores da região de Croatá, no interior do estado.