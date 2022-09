Brasil não é mais o país com o iPhone mais caro do mundo

A Turquia ultrapassou o Brasil no ranking dos países com o iPhone mais caro do mundo. O primeiro lugar do posto foi ocupado pelo Brasil durante vários lançamentos da Apple, como o iPhone 12, o iPhone 13 e o iPhone SE 2022. A crise econômica acentuada pela pandemia é uma das razões que explicam a alta no preço dos produtos da gigante americana no país euro-asiático. Só em 2022, a nação já acumula uma inflação de 80%. Com isso, o iPhone 14 foi anunciado na Turquia com o maior valor do mundo – em todas as variantes disponíveis.