Burlas no Stumble Guys: conheça os melhores macetes e dicas para vencer

Conhecer as burlas no Stumble Guys é fundamental para mandar bem nas partidas. O Battle Royale conta jogabilidade semelhante à do famoso Fall Guys , mas está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) e PC. Contudo, vale ressaltar que, embora a premissa e a gameplay sejam bastante simples, o ritmo das partidas pode ser confuso de início e, por isso, é interessante se preparar. Afinal, com diferentes cenários e estilos de mapas, compreender a proposta de cada nível do game nem sempre acontece de forma instantânea.

Para quem deseja vencer os amigos, partir para os desafios sem conhecer alguns pequenos truques pode atrapalhar os planos. Por isso, o TechTudo separou alguns dos melhores macetes para entender os desafios e vencer partidas de Stumble Guys. Confira!

1 de 7 Confira alguns macetes para mandar bem nas partidas de Stumble Guys — Foto: Divulgação/Kitka Games Confira alguns macetes para mandar bem nas partidas de Stumble Guys — Foto: Divulgação/Kitka Games

1. Utilize o mapa a seu favor

Com diversos cenários disponíveis, divididos entre mapas de corrida, eliminação e de grupo, nem sempre é possível decorar todas as rotas existentes no jogo. Por isso, analisar os obstáculos e utilizá-los a seu favor é uma estratégia interessante. Nos giratórios, por exemplo, é possível aproveitar o movimento para ganhar velocidade e ultrapassar outros jogadores – mas para isso, é necessário estar atento à direção do giro. Outra opção é planar com o pulo duplo em rampas ou trechos de maior inclinação para ganhar mais velocidade no percurso.

2 de 7 Analisar os obstáculos do mapa e utilizá-los a seu favor é uma estratégia interessante em alguns mapas de Stumble Guys. — Foto: Reprodução/Nalu Dias Analisar os obstáculos do mapa e utilizá-los a seu favor é uma estratégia interessante em alguns mapas de Stumble Guys. — Foto: Reprodução/Nalu Dias

2. Em mapas de eliminação, o foco deve ser a sobrevivência

Em Stumble Guys, os mapas de eliminação são os que apresentam maior dificuldade. Fases como Laser Tracer, Block Dash, Bombardment, Lava Land e Honey Drop não permitem que o jogador tenha uma nova chance. Nelas, obstáculos e desafios serão constantes, e por isso é mais importante focar em se manter vivo, seguro e, se possível, evitar o contato com os demais jogadores. Ou seja, ao invés de tentar eliminar os adversários, apenas foque na sua campanha. Afinal, muitos deles já vão cair sozinhos; essa é a proposta do mapa.

3 de 7 Em mapas de eliminação, é mais importante focar em se manter vivo e seguro do que tentar eliminar adversários — Foto: Reprodução/Nalu Dias Em mapas de eliminação, é mais importante focar em se manter vivo e seguro do que tentar eliminar adversários — Foto: Reprodução/Nalu Dias

3. Em mapas com diversas opções de caminhos, siga a multidão

Nos mapas de corrida, é comum encontrar diferentes opções de caminhos. É o caso de Pivot Push e Cannon Climb, que contam com diversas portas giratórias ao longo do percurso, e de Tile Fall, onde os jogadores devem descobrir a rota em que o chão não irá ceder. Nesses casos, uma estratégia interessante é seguir a multidão. Assim, não será necessário o uso de força para atravessar portas e é possível enxergar o caminho seguro sem se arriscar.

Porém, é importante estar atento! No mapa Floor Flip, onde há pisos suspensos que funcionam como balanças, é importante evitar aglomerações, já que elas podem girar a base e derrubar os jogadores. Neste caso, aposte na velocidade e tente chegar primeiro à gangorras. Assim, elas ainda estarão estáveis e sem jogadores sobre elas.

4 de 7 Em alguns mapas de corrida, uma estratégia interessante é seguir a multidão — Foto: Reprodução/Nalu Dias Em alguns mapas de corrida, uma estratégia interessante é seguir a multidão — Foto: Reprodução/Nalu Dias

4. Evite planar no mapa Laser Tracer

Sendo mais comum no nível final de uma partida de Stumble Guys, o Laser Tracer é um mapa de eliminação que consiste em uma base cercada por ácido corrosivo com feixes lasers passando pela plataforma. O objetivo é ser o último sobrevivente, mas para que o jogador bem-sucedido, a calma deve ser a maior aliada. A fase, que tem um início tranquilo, vai elevando o grau de dificuldade e, por isso, é importante evitar planar, uma vez que a ação reduz a velocidade dos reflexos do usuário. Também é interessante guardar os pulos duplos para situações emergenciais e usá-los apenas quando o simples não for o suficiente para superar os lasers.

5 de 7 Em Stumble Guys, evite planar no mapa Laser Tracer e guarde o pulo duplo para emergências — Foto: Reprodução/Nalu Dias Em Stumble Guys, evite planar no mapa Laser Tracer e guarde o pulo duplo para emergências — Foto: Reprodução/Nalu Dias

5. Planar e usar o giro de câmera é essencial no mapa Stumble Soccer

Sendo um dos poucos mapas de cooperação e trabalho em equipe no jogo, Stumble Soccer é exatamente o que o nome indica: uma partida de futebol. Geralmente disponível no segundo nível de uma partida de Stumble Guys, a fase consiste em uma disputa entre duas equipes de oito jogadores, que devem marcar a maior quantidade de gols no tempo determinado. Em caso de empate, a regra do gol de ouro entra em ação, classificando a primeira equipe a marcar.

Para se dar bem, é importante estar atento a todo o campo, uma vez que as equipes devem atacar e defender. Por isso, fundamental utilizar o giro de câmera para enxergar e acompanhar as ações de ambos os lados. Além disso, é importante ressaltar que “chutar” a bola é mais efetivo do que conduzi-la, e que, para isso, basta planar em direção a ela ao invés de correr.

6 de 7 Um dos poucos mapas de cooperação e trabalho em equipe no jogo, Stumble Soccer é uma partida de futebol dentro de Stumble Guys — Foto: Reprodução/Nalu Dias Um dos poucos mapas de cooperação e trabalho em equipe no jogo, Stumble Soccer é uma partida de futebol dentro de Stumble Guys — Foto: Reprodução/Nalu Dias

6. No mapa Super Slide, evite pular no trecho final da pista

Podendo aparecer em qualquer um dos três estágios da partida, o Super Slide é um mapa de corrida onde a velocidade deve ser a maior aliada do jogador. Dado a esse fato, deslizar de barriga utilizando o pulo duplo é um excelente estratégica. Além dela, dar um segundo pulo quando estiver quase tocando a cama elástica na entrada do tobogã, recebendo um impulso extra e aumentar a velocidade, também é interessante para conseguir vantagem.

Porém, é crucial evitar pulos desnecessários no trecho final da corrida. Isso porque após o término do tobogã, o jogador cai em um trampolim e é “arremessado” em direção a um aro, que marca a linha de chegada. Pular no final da pista pode levar o personagem a passar por cima do trampolim e cair direto na água, perdendo segundos preciosos que podem custar a vitória.

7 de 7 No mapa Super Slide, pular no final da pista pode levar o personagem a passar por cima do trampolim e cair direto na água, perdendo segundos preciosos que podem custar a vitória. — Foto: Reprodução/Nalu Dias No mapa Super Slide, pular no final da pista pode levar o personagem a passar por cima do trampolim e cair direto na água, perdendo segundos preciosos que podem custar a vitória. — Foto: Reprodução/Nalu Dias

Com informações de Gamezebo e Level Winner.

